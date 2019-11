Más de doscientos taxis marchan en protesta por Córdoba para exigir el control de los vehículos VTC

Más de doscientos taxis, según cálculos de la organización convocante, participan esta mañana en Córdoba en una marcha de protesta para exigir la regulación y control de los VTC (vehículos de transporte con conductor), convocada por la asociación etaxi Córdoba. En concreto, y tras concentrarse en el recinto ferial de El Arenal, la caravana de taxis ha partido sobre las 09.30 horas por el Puente del Arenal, en un recorrido en el que los taxis pasan por la Avenida de Cádiz, Puente de San Rafael y Avenida del Flamenco (antigua Vallelano), donde tienen previsto concentrarse de nuevo y, con los vehículos ya parados, acercarse a pie a la sede de la Delegación provincial de Fomento de la Junta y a la de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba para concentrarse a sus puertas y presentar sendos escritos.

No en vano, el presidente de etaxi Córdoba, José Hoyo, ha criticado la "dejación de funciones" tanto de la Junta como del Ayuntamiento, reclamando la regulación de los VTC al Gobierno regional y un mayor control de la actividad de plataformas como Uber y Cabify por parte del Consistorio cordobés y de la Policía Local.

"La Junta tiene el decreto Ábalos, y sin embargo no hace nada por regular esta actividad, en detrimento del sector del taxi, con lo que han dejado las puertas abiertas a los VTC", ha indicado José Hoyo, en referencia al decreto aprobado en su día por el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que abría la puerta a que Comunidades Autónomos y ayuntamientos regulasen este tipo de plataformas de coches de alquiler con conductor.

La asociación etaxi Córdoba está integrada en la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA), que este mismo lunes convocó una marcha similar en Sevilla, y el miércoles en Málaga, con lo que esta es la tercera marcha de protesta de taxistas en Andalucía esta semana. En el caso de Córdoba, esta asociación estima que operan unos 60 VTC estables, a los que se sumarían otros 15 itinerantes que también prestan servicio en otras provincias.

Marcha de taxistas este viernes en Córdoba convocada por la asociación etaxi Córdoba. Foto: CHENCO MARTÍNEZ

Concentración de Autacor

Esta marcha de protesta no ha sido apoyada desde la mayoritaria Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba (Autacor), que ayer se desmarcaba de la misma indicando que "ni convoca, ni promueve, ni ampara actos de protesta que puedan ocasionar perjuicios a los usuarios".

No obstante, desde Autacor sí se ha convocado hoy una concentración de protesta -sin taxis- ante la Delegación provncial de Fomento de la Junta desde las 11.00 a las 13.00 horas. Su presidente, Miguel Ruano, ha señalado que es difícil saber cuántos VTC hay en Córdoba, "porque no hay datos oficiales, ya que es un tema que no le importa ni a la Junta ni al Ayuntamiento".

A las puertas de la Delegación de Fomento los taxistas van a leer un manifiesto en esta "concentración pacífica que no perjudica al usuario", según ha destacado el propio presidente de Autacor, que ha señalado que los taxis adscritos a esta asociación mantienen al 100% su servicio, así como la central de llamadas, por lo que en esta concentración participan, a priori, los taxistas que hoy están de descanso o tienen otros turnos.