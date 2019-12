Dos centros de Referencia Nacional

Con la constitución el pasado día 2 de sus nuevos consejos sociales, y con la aprobación de sus nuevos planes generales de actuación para el horizonte 2020-2022, la Escuela de Joyería de Córdoba y la Escuela de Madera de Encinas Reales -con sede también en Villa del Río- inician la nueva etapa que les abrió hace tres meses su calificación como Centros de Referencia Nacional (CRN) en el ámbito de la formación profesional de ambos sectores por parte del Consejo de Ministros. Una declaración con la que tan solo cuentan otros 31 centros de toda España -cada uno de sectores distintos- y que supone un auténtico giro de 180 grados para estas escuelas adscritas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE, de la Consejería de Empleo de la Junta), dejando atrás los graves problemas que ambos centros sufrieron durante la pasada década cuando aún eran consorcios-escuelas, y abriendo nuevas posibilidades tanto para ambos centros como para sus respectivos sectores de actividad.

En este sentido, convertirse en CRN no solo les permite ampliar su ámbito de formación, sino que podrán desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, programas experimentales, trabajar en innovación de técnicas y materiales, y activar su papel como agentes transmisores de conocimiento a las empresas, dinamizando con ello y contribuyendo a perfilar el futuro de la joyería y la madera no sólo cordobesa, sino también andaluza y española.

Así, y si hasta ahora solo ofrecían formación a personas desempleadas, a partir de ahora esta formación se ampliará a ocupados, empresarios y al diseño de programas específicos de la mano de empresas, que vienen alertando de la necesidad de formar nuevos perfiles profesionales que no encuentran en el mercado laboral. Pero el sello de CRN no solo implica formación, sino también la posibilidad de desarrollar líneas de investigación y optar a proyectos europeos. Con lo que ello supone de aumento de financiación y recursos. Así lo explican los directores de la Escuela de Joyería, Mariano Romero, y de la Escuela de la Madera, María Teresa Arias, que desde la pasada semana trabajan ya para ir concretando el plan anual de actuación de ambos centros para el 2020, en el marco de los citados planes generales de actuación. Un plan que, en el caso de la Escuela de Joyería situada en el Parque Joyero, ya tiene planteados convenios para proyectos con empresas punteras del sector como Cristian Lay, Lecarré o Tous, y que, entre otras iniciativas, prevé organizar durante el primer semestre del 2020 el primer Encuentro Mundial de la Joyería, no solo en materia de formación, sino que también pretende convertirse en un gran escaparate para que las empresas analicen el presente y futuro del sector.

«Como Centro de Referencia Nacional, nuestras posibilidades se multiplican exponencialmente, y ya tenemos convenios con empresas para realizar proyectos de investigación, transferencia del conocimiento y planes de formación dual», explica Mariano Romero, que también señala que se trabajará junto a la reciente Cátedra de Joyería adscrita a la Universidad de Córdoba (UCO) promovida por los joyeros cordobeses.

Todo ello sin olvidar que estas escuelas, en virtud del convenio que les convierte en CRN firmado entre el SAE y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe, del Ministerio de Trabajo), seguirán siendo referentes en toda España para validar los distintos certificados de profesionalidad que forman el Sistema Nacional de Cualificaciones.

«También es importante poder trabajar con el Observatorio de Ocupaciones del Sepe para detectar y plantear tendencias de futuro», recuerda la directora de la Escuela de Madera de Encinas Reales, que destaca que tras esta declaración el centro recupera la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI) de la que disponía en tiempos del Consorcio-Escuela, y que permitirá «generar conocimiento para y de la mano de las empresas, pymes y autónomos, así como volver a recupear el asesoramiento a empresas».

Durante este año la Escuela de Madera ha ofrecido formación a unas 60 personas y la de la Joyería a unas 150, y en los últimos años vienen registrando un grado de inserción laboral de un 85%. Para el año que viene, las previsiones apuntan a que la cifra de alumnos se duplicará o triplicará.

Por lo que respecta a la financiación, «es seguro que vamos a contar con más fondos», indican tanto Romero como Arias, aunque aún no es posible realizar una estimación. Ambas Escuelas seguirán contando con su presupuesto anual procedente del SAE -que ya la Junta ha anunciado que aumentará-; a lo que se sumarán los fondos que el Sepe aportará tras valorar los distintos proyectos que se presenten, cuya concreción del presupuesto de cada proyecto también compete al Sepe.

En definitiva, más recursos para potenciar la actividad y el empleo en estos importantes sectores para la economía de la provincia cordobesa.