Esta semana pasará para muchos padres y niños de 0 a 3 años años como la del trauma de la separación. Las escenas se repiten año tras año, aunque las escuelas cada vez reciban menos niños y muestren aulas más vacías. En torno a 8.000 bebés acudieron ayer por primera vez a clase, o por primera vez después del verano, y lo hicieron entre risas y llanto. «¿Dónde está mi mamá?», se quejaba ayer una desconsolada niña al darse cuenta de que su madre había desaparecido de la escena. La recomendación de los centros es incorporar a los niños de forma pausada, con una o dos horas diarias cada día al menos durante una semana para que se vayan haciendo al cambio poco a poco. «Me voy con el corazón encogido», asegura una madre consternada que, en su caso, no puede cumplir con el periodo de adaptación. «Me encantaría poder recogerla dentro de un rato, pero su padre está fuera y yo tengo jornada intensiva, no hay opción porque no tengo quién se la quede», explicó. Los profesionales discrepan de esta realidad. «Los niños de 3 años empiezan a ir a clase el día 10 y nadie se ha quejado por ello aunque requieren el mismo cuidado que los más pequeños, a los que deberíamos proteger aún más si cabe», afirma José Luis Victorio, docente y director de la escuela Educare Eduquere, «si a los mayores nos cuenta volver al trabajo después de las vacaciones, ¿por qué exigimos a los niños que pasen por esto sin darles el tiempo que necesitan?», se pregunta.

Pese a todo, el de ayer fue un día tranquilo. «Lo peor llega siempre a partir del segundo día, cuando los niños se dan cuenta de que lo del día anterior se repite y lloran desconsolados», indica Vitorio que, como el resto de compañeros del gremio compagina la buena cara con los niños con la preocupación por el futuro de los centros. «Estamos en un momento muy delicado, después de once años de coste plaza congelado, y esperamos que la Junta cumpla su compromiso y dé un respiro a las escuelas», explica, «muchos padres con niños en estas edades no se atreven a matricularlos por la cantidad de burocracia que se les exige y por la falta de garantías de que al final tengan su plaza bonificada».

Desde la coordinadora de escuelas infantiles, insisten en la importancia de que los niños sean escolarizados en esta etapa de Infantil, por los beneficios que reporta a su aprendizaje. Según Victorio, es especialmente importante en los niños con necesidades especiales, por lo que supone de estimulación precoz y atención temprana y por la capacidad de los docentes de detectar cuando son muy pequeños cualquier tipo de trastorno.

CCOO se sumó ayer a las quejas de las escuelas infantiles, ante lo que auguran «un curso muy caliente». Reclaman mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores de esta etapa educativa, el 96,45% mujeres, y rechazan la actitud del consejero de Educación por las 73 trabajadoras despedidas en escuelas infantiles revertidas a gestión pública, «un conflicto innecesario generado por la Junta», aseguran.