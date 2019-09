¿Dónde estará el carro?

El juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, presidido por Miguel Ángel Pareja, celebró ayer una vista para juzgar a un hombre por la apropiación indebida de un carruaje que formaba parte de una exposición.

El caso ha terminado en conformidad. El acusado, F.R.S.S., reconocó los hechos y ha sido condenado a seis meses de prisión y a devolver el carro en un plazo de diez días. Si no lo hiciera habrá de abonar una indemnización de 4.000 euros, que tendrá que liquidar en un plazo máximo de tres semanas.

El carruaje buscado es un Landó Coupe, al parecer fabricado a finales del siglo XIX, y formaba parte de la exposición que se puede ver en Caballerizas. Esta muestra es posible por una cesión de sus propietarios, que residen en Cataluña, al Ayuntamiento por un espacio de 10 años.

En el año 2013, según ha podido saber este periódico, el acusado solicitó al Ayuntamiento, en nombre de la Asociación Cordobesa de Coches de Caballos de Punto, de la que dijo ser presidente, dos carruajes. Se firmó un acuerdo entre Ayuntamiento, en cuyo nombre firmó el entonces responsable de Turismo, Rafael Navas (que ayer estaba citado como testigo), y el acusado para una cesión por un año.

Expirado el plazo, fue requerida a la asociación la devolución de los carros, para lo que se intentó localizar a los miembros de la entidad, pero la persona que había firmado el convenio como presidente no pudo ser localizado. Ante esta situación, el Ayuntamiento anunció acciones legales contra la organización. Sus responsables se vieron sorprendidos por el caso porque aseguraron desconocer al firmante.

El de ayer, aunque podría pensarse otra cosa, no era el litigio del Ayuntamiento contra la asociación, sino el que la Asociación Cordobesa de Coches de Caballos de Punto había puesto en marcha contra la persona que firmó el acuerdo. Los responsables de la organización, según explicó a este periódico su abogada, Magdalena Entrenas, «solo querían que su imagen quede libre de toda sospecha». Ellos no reclamaban nada más y nada recibirán, salvo que queda reconocida que la irregularidad no es responsabilidad suya. En este juicio no se ha personado el Ayuntamiento, como parte perjudicada, pero sí tendrá que responder si los legítimos propietarios de la colección reclaman la devolución de todos los carruajes. Existe la posibilidad de que se inicie un nuevo pleito o que el seguro que se suscribió en el momento de la cesión se haga cargo de responder por el Consistorio, porque el carro sigue sin aparecer.