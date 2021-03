Doctor, tengo síntomas de covid

Hace justo un año, se confirmó en Córdoba el primer caso de coronavirus. Un joven italiano que había venido a Córdoba para ver a su novia de Erasmus supuso la confirmación para los profesionales sanitarios que llevaban un mes preparándose para ese momento de que la pandemia estaba aquí. Prácticamente todas las provincias andaluzas habían declarado ya algún caso cuando se supo el de Córdoba, donde hasta ese momento todas las pruebas realizadas habían dado negativo.

José Lázaro, director de Enfermería del distrito Córdoba-Guadalquivir, fue el primero en extraer una muestra para una PCR a finales de febrero. «Entre los profesionales, había aún mucha incertidumbre y miedo porque se conocía muy poco de la enfermedad y de las posibles vías de contagio», recuerda Lázaro, que se ofreció a acudir el primero a un domicilio para dar ejemplo y realizar el protocolo completo de colocación de epis y demás parafernalia y conocer así de primera mano las dificultades que se podían presentar. «La primera vez que se intentó aumentar la plantilla, cuatro enfermeros rechazaron el contrato por miedo al contagio y, sobre todo, a lo desconocido», señala.

A finales de enero, la OMS declaraba la emergencia de salud pública internacional, pero en España aún se veía como algo lejano y pensábamos incluso que igual no llegarían casos», recuerda, «un mes después, empezaron los casos en Italia y nosotros arrancamos la formación con los escasos datos que había en ese momento».

Los equipos anticovid nacían en Córdoba creando una estructura coordinada para la recogida de muestras de casos sospechosos, que en los inicios, requerían el traslado de una ambulancia al domicilio de los pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad. El primer protocolo del Ministerio de Sanidad establecía que solo había que hacer prueba PCR a las personas con síntomas que procedieran de China, relata Lázaro, si procedía de otros destinos, no. A medida que se conocían los casos de Italia, el protocolo incorporó las pruebas para los que hubieran viajado desde el norte del país alpino siempre que tuviera síntomas. «Para eso, había que llamar al epidemiólogo del distrito, que a su vez activaba el protocolo», comenta. Desde entonces, estas estrategias de abordaje de detección de los casos han sufrido más de diez modificaciones. «Los primeros meses fueron una locura, casi estábamos empezando a aplicar una norma cuando se cambiaban los criterios y había que actualizar el sistema», comenta, «en la segunda y tercera ola, los procedimientos estaban ya más asentados y ha habido más cambios, pero de carácter menor». José Lázaro recuerda la sensación que sintieron aquel 10 de marzo, al confirmarse el primer caso en Córdoba. «Nos dimos cuenta de que ya había llegado y que iría a más en cuestión de días». Así fue, una semana después, los casos empezaban a multiplicarse. El día 16 de marzo había 68 positivos y el 23 ya habían alcanzado los 234.

«La percepción durante la primera ola era distinta a la de las dos olas siguientes, en la primera si un día se detectaban treinta casos nos echábamos las manos a la cabeza», recuerda, «en la tercera ola hemos llegado a hacer 18.000 tests en una semana y confirmar más de 500 casos en un día».

Uno de los momentos más críticos se vivió con el brote de Babylonia, en julio. En un día, se hicieron más de 2.000 pruebas. «Hasta ese momento, el ritmo había sido más pausado, pero con ese brote, hubo un bando municipal llamando a la población que hubiera ido a la fiesta a ir al autocovid de Castilla del Pino», rememora, «en la segunda y tercera olas hemos llegado a hacer más de 1.500 pruebas en un día, pero de forma controlada, en esa ocasión cientos de personas acudieron a la vez a hacerse la prueba y hubo que movilizar a un montón de gente para hacer el filtrado y ordenar la toma de muestras». Los protocolos cambiaron además las instrucciones a los positivos. «Primero, se hacían pruebas solo en las residencias de ancianos y profesionales esenciales, al resto se le mandaba a casa en cuarentena con seguimiento clínico salvo que enfermara», comenta, «ahora se hace al positivo y a los contactos estrechos». Desde marzo hasta ahora, se han llevado a cabo en la provincia más de medio millón de pruebas PCR y antígenos, muchas en cribados masivos que han puesto a prueba la capacidad de organización del sistema.

Laura Limia es doctora adjunta de Medicina Interna del hospital Reina Sofía, vinculada desde el inicio de la pandemia a la organización de los módulos y el tratamiento de los pacientes con coronavirus, y recuerda que fue el 23 de marzo del 2020, lunes, cuando los ingresos de la primera ola se empezaron a acumular. «El día del primer ingreso llegó un enfermo y estábamos relativamente tranquilos», señala haciendo memoria, «el lunes posterior empezaron a llegar de golpe y hubo que poner en práctica toda la teoría de golpe, abriendo a toda prisa los módulos covid, acomodar a los pacientes, informar a las familias, quién iba a ser el portavoz, diferenciar los circuitos...». Desde finales de febrero, el hospital había estado estudiando y redactando protocolos en coordinación con hospitales de Barcelona, donde había más casos, en reuniones multidisciplinares que establecieron un sistema de separación de pacientes covid, sospechosos de coronavirus y limpios que dio muy buen resultado y que sigue vigente. «Fijamos unas áreas contaminadas a las que acceder con los epis completos y otras donde transitar sin ellos», comenta, «había que moverse en parejas para tener apoyo a la hora de vestirse en un momento en que aún no teníamos monos enteros como ahora y había que ir pieza por pieza».

Limia asegura que aunque en la segunda y tercera ola han atendido a muchísimos más pacientes, la primera fue la más estresante. «Había mucho desconocimiento, tuvimos que cambiar por completo la forma de trabajar y establecer nuevas normas y hasta que esa maquinaria se engrasó bien pasaron meses». Los pacientes llegaban de todas partes, desde los centros de salud derivados porque habían empeorado a las Urgencias, donde tenían que hacer el cribado de pacientes no covid de sospechosos de covid y positivos de covid. A estos se sumaron al principio pacientes ingresados en planta que se contagiaron por sus familiares, que inicialmente podían estar con ellos en las habitaciones y, al ser núcleo familiar, permanecían en ellas sin mascarilla y sin cumplir las distancias de seguridad y demás.

«El contagio intrahospitalario no se dio por el personal, que nunca nos quitamos las mascarillas sino por los familiares, de ahí que la dirección decidiera después reducir a los acompañantes a dos personas autorizadas, que pueden estar de una en una», señala convencida. Desde marzo, muchas cosas han cambiado en los hospitales. No solo se han estandarizado actuaciones que antes de la pandemia no eran comunes sino que se han incorporado novedades como el uso de cascos inalámbricos durante el paso de planta de los médicos. «Al principio, el residente nos acompañaba y desde el pasillo anotaba las indicaciones, ahora el facultativo visita al enfermo y se comunica con el residente, que está en el ordenador, para pedir resultados de pruebas, encargar radiografías o lo que haga falta», comenta.

Según la doctora Limia, «muchas cosas se han perfeccionado a medida que hemos ido aprendiendo». Pero lo que más ha cambiado desde marzo han sido los tratamientos. «Empezamos usando la hidroxicloroquina en la primera ola y luego se vio que no era eficaz y se cambió por otros como el Remdesivir y los corticoides», destaca Limia. También cambiaron ellos. «Nos hemos tenido que hacer de hierro viendo sufrir y morir a mucha gente sola, sin su familia, y a parejas ingresadas juntos a las que ha tocado despedir al otro cogidos de la mano, todo eso mientras trabajábamos a destajo en unidades covid y no covid, ha sido realmente duro», sentencia.

En este año, numerosos sanitarios han vivido en primera persona los efectos del covid-19 y 17 murieron intentando combatirlo en Córdoba; muchas familias se preguntaron si los síntomas que tenían eran coronavirus y la respuesta fue sí, entre ellos deportistas de distintas disciplinas; personajes conocidos como los cantantes Mario Díaz, Vega y Antonio José; políticos como Antonio Ruiz, Antonio Álvarez o Cristina Pedrajas, que estuvieron aislados por contacto estrecho y hasta un príncipe belga que confirmó su positivo después de una fiesta ilegal en Córdoba. 43.541 cordobeses se contagiaron y aún hay 10.599 luchando contra el virus. Conviene no bajar la guardia.