Los docentes de institutos han atendido los exámenes de septiembre sin someterse a las pruebas covid

Son numerosas las dudas que han ido surgiendo esta semana entre el profesorado. Entre ellas, cuáles van a ser los horarios, si va a haber desdobles, cómo se detectarán los contagios, especialmente entre asintomáticos, o qué va a pasar con el personal de riesgo (hasta ahora, la única indicación que han recibido al respecto es que se incorporarán el día 15, junto con el alumnado). «Nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande. Las cosas se podrían haber hecho mucho mejor», comentaba en un descanso un grupo de profesores del IES El Tablero.

El claustro aún no conoce con seguridad cuándo se realizarán los test rápidos aunque la dirección confirma que será del 7 al 10 de septiembre. Empezaron la actividad docente el día uno, con procesos organizativos y evaluadores, sin saber si hay contagios o no pero con numerosas medidas de seguridad. Con respecto a los test rápidos denuncian que «está bien que los hagan ahora pero qué va a pasar dentro de diez días cuando entren todos los niños. Lo realmente útil sería que la hicieran frecuentemente. El problema vendrá cuando estemos a pleno rendimiento. Los test no van a asegurar la ausencia de riesgo». Los profesores de Educación Física también explican que echan en falta «una normativa clara, sabemos que es complejo pero tiene que haber una intención. Lo único que sabemos es que no podemos usar el gimnasio». Por último creen que deberían de haber medidas que permitiesen ser flexibles con el profesorado de riesgo que quiere trabajar.