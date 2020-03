Distrito Sureste denuncia en su 32ª Marcha Popular el retroceso en derechos de la mujer

La Asociación Al Alba ha celebrado este lunes su 32ª Marcha Popular en defensa de los derechos de la mujer, una convocatoria que se repite desde hace tres décadas en el Distrito Sureste en colaboración con centros educativos de la zona y que no coincide con el resto de actos del 8M porque se mantiene en el calendario en la misma fecha en que se creó. "Nosotras empezamos a hacer esta marcha antes de que se convocaran las manifertaciones del Día de la Mujer", ha explicado María Carmen de Austria, tesorera y fundadora de la entidad, que ha denunciado el retroceso paulatino que se está registrando en los derechos de las mujeres. "Falta mucho por hacer, no hay igualdad entre hombres y mujeres, hemos avanzado pero hace falta más implicación contra el machismo, sobre todo entre la gente más joven".

Alrededor de un centenar mujeres han participado en la marcha, que quiere llamar la atención sobre la necesidad del compromiso con la igualdad de hombres y mujeres y alertar sobre determinadas formas de machismo que se están imponiendo entre los jóvenes, "que parecen no ser conscientes del machismo que esconden ciertas actitudes", ha indicado la presidenta de Al Alba, Manoli Jurado. Su principal reivindicación en este 8M es "que no podemos permitirnos dar ni un paso atrás y se están produciendo actitudes que no entendemos y que hay que frenar, lo peor es la cantidad de mujeres víctimas de violencia que se están produciendo a diario".

Las participantes han recorrido varias calles de la Fuensanta con carteles con mensajes como "la lucha por la igualdad no es solo cosa de mujeres, el feminismo no significa que odies a los hombres" o "hay que dejar de decirle piropo al acoso callejero".

Al Alba ha organizado para esta tarde un acto a las 19 horas en el centro cívico Fuensanta para reivindicar a las Mujeres del Universo Cántico, en la que recordarán figuras de mujeres que formaron parte de este colectivo cultural cordobés como Josefina Liébana y Rocío Moragas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha unido a la marcha una vez empezada, donde se ha disculpado en cierta forma sobre su ausencia en la manifestación de ayer "ya que tuve que tenía una agenda complicada y tuve que asistir a otro acto a la misma hora en el Círculo", si bien ha subrayado que la marcha de hoy en el Distrito Sureste "es una reproducción de la de ayer" y ha reiterado su apoyo a la causa de la igualdad.