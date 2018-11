Disminuyen los accidentes mortales pero aumentan los heridos graves

En lo que va de año se han producido en la provincia de Córdoba 14 accidentes mortales, con 17 fallecidos, una cifra que es algo inferior a la registrada el año pasado por esta misma fecha, cuando se habían producido 21 accidentes mortales y 23 fallecidos.

Estos datos fueron facilitados por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, con motivo del acto institucional de recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico que se celebra internacionalmente el tercer domingo de noviembre, pero que en Córdoba tuvo lugar ayer por la mañana ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Según Valenzuela, aunque han bajado las víctimas mortales, han aumentado los accidentes con víctimas no mortales, pues en lo que va del 2018 se han contabilizado 386 siniestros con heridos, que han generado 59 hospitalizaciones y 593 heridos leves. En el mismo periodo del año anterior se produjeron 346 accidentes que ocasionaron 52 heridos hospitalizados y 502 leves.

Por su parte, el director de la Jefatura Provincial de Tráfico, José Antonio Ríos Rosas, señaló que las causas que suelen estar detrás de estos accidentes suelen ser las que se viene diciendo desde hace tiempo, como son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas y las distracciones al volante, principalmente relacionadas con el teléfono móvil.

En cuanto a las carreteras cordobesas que más accidentes acaparan, Ríos Rosas indicó que la de mayor siniestralidad es la autovía A-4, pero que las que suelen sufrir los accidentes más graves son las carreteras secundarias. En la última semana han sido varios los siniestros registrados en la Nacional 432.

Respecto a las consecuencias para los ocupantes de los vehículos, Rios Rosas volvió a poner de manifiesto que la falta de cinturón de seguridad, la incorrecta sujeción de las silla de los niños, o la ausencia del casco en las motos acarrean agravan las consecuencias de los siniestros.

Al acto se sumaron algunas organizaciones de personas víctimas de accidentes de tráfico, como es el caso de Carlos Pedrosa, quien sufrió un accidente de moto hace dos años y medio y como miembro de Aspaym explicó que su organización colabora con todos los actos que se organizan desde la Jefatura Provincial de Tráfico para que se conciencie a los conductores de que «no corran, no beban y no cambien de ruedas», en alusión a intentar no tener accidentes para no cambiar las ruedas de los coches o las motos por las de las sillas de ruedas.

Explicó Pedrosa que es importantísimo trabajar en ello porque «hay un índice muy alto de lesiones medulares en los accidentes de tráfico y cada año con el trabajo de todos estamos consiguiendo que ese índice se vaya reduciendo». A su juicio, es necesario concienciar a los niños de «los peligros que hay cuando se conduce un vehículo. Yo creo que entre todos podemos conseguir poco a poco muchas cosas».

En el acto conmemorativo se dieron cita los responsables del Gobierno de España, los cuerpos de Seguridad y asociaciones de afectados, que mantuvieron cinco minutos de silencio y leyeron un comunicado en el que se dice que «las carreteras tienen historias que contar y para conseguir finales felices, debemos mejorar entre todos la seguridad vial».