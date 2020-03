Día de la Mujer en Córdoba: la ONCE se manifiesta por el 8M

Afiliados y trabajadores de la ONCE se han concentrado hoy a las puertas de sus sedes en Andalucía para visualizar su apoyo a la lucha de los derechos de la mujer y presentar el cupón del sorteo del 8 de marzo dedicado al Día Internacional de la Mujer bajo el lema ‘Generación Igualdad’.

En Córdoba, el concejal delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico Pozuelo; la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera Lucas, y el consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco Valderas Cano, han participado este viernes en la concentración celebrada a las puertas de la sede de la ONCE en Córdoba en la que han lucido y repartido los lazos violetas realizados por la ONCE para visualizar su compromiso con la mujer.

Aguilera ha reconocido que “Andalucía ha avanzado mucho en términos de igualdad en los últimos años y esa es una bandera de la que todos debemos sentirnos corresponsables y orgullosos. Pero no es menos cierto –ha subrayado- que nos quedan muchas barreras todavía por derribar para alcanzar que esa igualdad sea plena, real y efectiva entre mujeres y hombres. Por eso tenemos que implicarnos todos en una lucha activa por la igualdad sin ignorar a tantas y tantas mujeres que todavía hoy sufren el peso de la desigualdad”.

A través de cinco millones y medio de cupones en toda España la ONCE "manifiesta su defensa de los derechos de las mujeres y un futuro igualitario", según un comunicado. El Grupo Social ONCE se alinea así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, más concretamente, con el objetivo número cinco, para poner su “mejor papel, el cupón, al servicio de la igualdad entre géneros y a empoderar a mujeres y niñas, también aquellas que tienen discapacidad".

Los datos de la ONU son "demoledores", según la ONCE: una de cada cinco mujeres y niñas entre 15 y 49 años de edad afirma haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en el último año; 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. En el caso de las mujeres con discapacidad, el riesgo de enfrentarse a estas situaciones se multiplica por cuatro.