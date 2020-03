Día de la Mujer en Córdoba: el alcalde llama a un 8M "abierto, global y sin exclusiones"

El Ayuntamiento de Córdoba se suma a la celebración del 8M Día de la Mujer con el tradicional izado de la bandera desde el balcón de Alcaldía. Con el lema Córdoba ciudad corresponsable con la igualdad se ha colocado esta mañana el emblema, ante la presencia de las autoridades municipales y mujeres de la plataforma organizadora de los actos en Córdoba. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha deseado que la convocatoria del domingo sea un éxito y que cuente con una participación "abierta, global y sin exclusiones".

Desde un punto de vista institucional, el alcalde ha expresado la adhesión de la ciudad de Córdoba con el 8M. El regidor popular ha tildado de "escollo" la imposibilidad que hubo de aprobar en el Pleno una declaración institucional sobre el 8M, --Vox votó en contra de la que presentaron PP y Cs, que a su vez no apoyaron la de la oposición-- por lo que el equipo de gobierno se ha visto obligado a aprobar la iniciativa a través de la junta de gobierno local y con la adhesión al manifiesto de la Federacion Española de Municipios y Provincias para el 8M. "Aunque es verdad que en el pasado pleno no se pudo llegar a un acuerdo, no queríamos que la ciudad se quedara atrás --ha afirmado Bellido- Hemos podido superar ese escollo, y estamos donde hemos estado siempre".

Por otro lado, el alcalde ha expresado su convencimiento de que siguen quedando "bastantes pasos que dar" en tareas cosmos la corresponsabilidad y en ámbitos como el laboral, con la brecha salarial y el techo de cristal. "Queda mucho camino por recorrer para alcanzar una igualdad real y efectiva", ha reconocido Bellido para quien, ha dicho, una de sus principales preocupaciones como alcalde es esa lucha.

La concejala de Igualdad, Eva Timoteo, por su parte, ha sostenido que el 8M es un día para celebrar los avances conseguidos, y para reivindicar lo que aún queda por avanzar. "En Córdoba hay desigualdad hacia las mujeres en todos los ámbitos y clases sociales, estamos sufriendo aún situaciones de desigualdad que el Ayuntamiento no puede permitir", ha dicho para recordar el asesinato de la vecina de Posadas a manos de su expareja. Además, Timoteo ha pedido que el 8M sea también un día de reflexión y que seamos capaces de "bajar los brazos y cogernos de la mano, y que vayamos juntos hombres y mujeres, administración y ciudadanía" por la igualdad. "Quienes estamos a favor de la igualdad debemos dejar aparte las diferencias y poner en valor lo mucho que nos une", ha añadido para subrayar el papel "integrador" del Ayuntamiento en este sentido.