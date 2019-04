El día que Delia salvó la vida en el Reina Sofía

La enfermera uruguaya Alicia Nantes creó un bonito vínculo con el hospital Reina Sofía cuando hace unos años se encontraba de viaje por España junto a su madre y su hija. Desde entonces, Alicia ha visitado Córdoba varias veces para estar en una ciudad a la que adora y con personas a las que aprecia (como la enfermera María José Medina, del Reina Sofía) y para realizar estancias formativas, pues es profesora de la facultad de Enfermería en Montevideo.

En aquel viaje, Delia Barreto, la octogenaria madre de Alicia Nantes, acabó ingresada en el Reina Sofía, pero logró sobrevivir, después de una larga y complicada estancia en la UCI. Delia requiere en la actualidad de un andador para caminar, pero está lúcida y deseosa de cumplir 90 años en verano. En su ruta por España, la madre de Alicia se empezó a encontrar mal en Sevilla, pero el diagnóstico que le dieron era de diarrea del viajero. Pero Alicia no notaba a su madre mejor y en Córdoba abandonaron la excursión, porque su madre tuvo que ingresar en la UCI del hospital Cruz Roja, centro que le cubría el seguro del viaje.

En este hospital no le dieron muchas esperanzas de vida a su progenitora e, incluso, Alicia comenzó a hacer los trámites por si se producía la defunción. Pero llegó un momento en que la cobertura sanitaria privada se acababa, por lo que la paciente fue derivada al Reina Sofía. El médico que evaluó en este centro a Delia indicó que sufría una perforación intestinal por divertículos y un cuadro muy grave de peritonitis. A pesar del alto riesgo de defunción la operaron dos veces en 10 días. En total, esta mujer pasó 33 días en la UCI y otros tres meses en planta.

Tuvo que ponerse en diálisis y sufrió un fallo respiratorio. Alicia resalta que «fue muy doloroso, porque no conocía a nadie y pasé mucho tiempo sola. Un 29 de octubre fue el día en que mi madre volvió a vivir en Córdoba y nos marchamos un 20 de febrero. Aunque pasen los años, nunca dejaremos de estar agradecidas a las enfermeras gestoras de casos del Reina Sofía (que me gestionaron poder quedarme en un piso para no estar todo el tiempo en el hospital), a todos los médicos (cirujanos, de planta y de la UCI), enfermeras, fisioterapeutas, celadores y demás profesionales que salvaron a mi madre».