Desescalada en Córdoba: solares privados o parte de la calzada, nuevos espacios provisionales para los veladores

La Gerencia de Urbanismo ya tiene preparado el decreto mediante el que levanta la suspensión temporal de las licencias de veladores que decretó el 13 de marzo, dos días antes de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, y autoriza la reapertura de las terrazas, pero, eso sí, siempre que las circunstancias sanitarias y la normativa lo permitan. El decreto será publicado mañana, según ha explicado este jueves el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes. En esta nueva realidad será normal, si finalmente Urbanismo lo autoriza, ver veladores en solares privados o en parte de la calzada, pero no se permitirán ni barriles, ni mesas altas, ni tampoco barras adosadas a la fachada.

Como ya se había anunciado, y siguiendo las pautas marcadas por el Gobierno para la fase primera de la desescalada, la ocupación se limitará al 50% de las mesas autorizadas en la licencia de este año o en la inmediatamente anterior. Urbanismo exigirá que se respete la distancia física de al menos dos metros entre las mesas. Fuentes ha señalado que “donde antes había 20 veladores ahora solo podrá haber 10” y con una distancia de dos metros entre ellos. No obstante, y “para aliviar la pérdida económica” que estas medidas supondrán, se permitirán las ampliaciones pero con condiciones, para ganar algunos veladores más.

El decreto indica que los titulares de los establecimientos que carezcan de espacio para sus veladores podrán solicitar la ampliación de la terraza hasta completar el aforo autorizado mediante la ocupación de otras zonas distintas de las previstas en las licencias otorgadas, ya sea en espacios de titularidad privada o de uso público, siempre que quede garantizada la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible y que aumente el espacio peatonal en la misma medida.

Urbanismo colgará en su web el formulario que deberán rellenar los hosteleros que quieran la ampliación, que ha de ir acompañado de un plano en el que marque el espacio que desea ocupar y de la autorización del propietario del suelo de titularidad privada que se vaya a utilizar. Sin autorización, no podrán ampliarse las terrazas y la duración de esa ampliación será hasta que termine esta fase. En este sentido, Fuentes se ha comprometido a agilizar el proceso y que sea “lo más rápido posible”. A partir del lunes, se analizará “caso por caso”, “zona por zona”, ha asegurado.

En cuanto a las zonas que ya de por sí son conflictivas, o con dificultades para ganar espacio, como Las Tendillas, la Corredera, avenida de Barcelona o la calle La Plata, entre otras, Urbanismo mantendrá reuniones con los hosteleros de aquí al domingo para intentar ordenarlas. En ellas los hosteleros se tendrán que poner de acuerdo para repartirse los espacios. Urbanismo facilitará a los hosteleros los planos para que hagan su propuesta de adaptación. Una de las fórmulas planteadas es el uso de "esquinas", según ha señalado Fuentes. En María la Judía se habla de utilizar la acera del parque también. En La Corredera, Fuentes ya ha dicho que hay espacios "irrenunciables", como los soportales o el itinerario entre los dos arcos principales. Fuentes ha advertido que los patios interiores serán considerados como terraza y que, por tanto, se regirán por las mismas normas.

La idea es, según ha explicado Fuentes, poder utilizar solares adyacentes a los negocios, siempre que el propietario dé permiso para ello; los arcenes que sean posibles, aunque “sin perder espacios peatonales”; medianeras como, por ejemplo, las que puede haber entre árboles, “si no generan problemas de convivencia”; e, incluso, habrá zonas que Urbanismo debe definir con Vía Pública “para ver si podemos renunciar al tráfico para no castigar las aceras”. Los parques como norma general no podrán usarse, son “sagrados”, ha manifestado, aunque puede haber alguna excepción. Tampoco se permitirán en las terrazas elementos como barriles, mesas altas o barras adosadas, con los que es imposible mantener las distancias de seguridad.

Tampoco se ampliarán horarios ni se permitirá música ni ruidos. “No se van a consentir abusos”, ha garantizado Fuentes, que ha pedido que se respeten las reglas del juego y ha asegurado que será “un acto reglado”, “no una barra libre”. "Si hay que recurrir a retirar veladores, los vamos a hacer, no me va a temblar la mano". La Policía Local se encargará del control, pero también la Policía Nacional, que estará pendiente del cumplimiento del estado de alarma.

En el decreto, Urbanismo deja claro que, excepcionalmente, y con la idea de reactivar la economía, “se podrá flexibilizar de forma temporal la aplicación de los criterios establecidos en la ordenanza” para favorecer la ampliación de terrazas, pero respetando las “recomendaciones sanitarias, la accesibilidad universal, los itinerarios peatonales y el derecho al descanso de los vecinos”.