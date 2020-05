Desescalada en Córdoba: los comercios grandes reanudan su actividad delimitando espacios

Los comercios que poseen locales más grandes han reanudado este lunes su actividad pero no de la misma manera en la que la desarrollaban antes del estado de alarma por el coronavirus. Los locales de más de 400 metros cuadrados han podido abrir sus puertas, aunque delimitando espacios para no superar esa superficie, con medidas de seguridad y con aforos reducidos. De momento, estos negocios no se han acogido a la posibilidad de aplicar rebajas.

La zona más comercial de la ciudad, el centro, presenta ya un aspecto de relativa normalidad en cuanto a locales abiertos al público, que pueden alcanzar ya el 80%. Como novedades, los geles hidroalcohólicos en la puerta, los carteles avisando de la limitación de aforo, el pavimento señalizado para que se mantengan las distancias y los nuevos hábitos con la ropa, que tendrá que desinfectarse cada vez que se la pruebe alguien. Durante esta jornada de lunes han sido pocos los clientes que se han animado a realizar sus compras.

Tiendas de ropa como Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Sfera o Zara están recibiendo ya clientes. En cambio, otras como Mango, Cortefiel o Springfield aún mantienen este lunes las puertas cerradas. En cuanto a perfumerías de mayor tamaño, la vuelta a la actividad está siendo desigual, ya que Primor, por ejemplo, tiene abierto el local de Cruz Conde pero cerrado el de Gondomar, y Aromas aún no ha abierto.

Bershka ha señalizado la zona que se puede recorrer. Pull and Bear tiene sus dos plantas abiertas pero el aforo limitado a 45 personas. Durante este primer día, este negocio ha recibido principalmente clientes que querían devoluciones. Sfera, por su parte, tiene abierta al público solo la planta de abajo. Esta tienda utiliza, además de la vaporeta, una máquina de ultravioletas para desinfectar la ropa.

El Corte Inglés del centro ha ampliado la superficie de venta que tenía habilitada hasta ahora. Desde este lunes, además del supermercado, están abiertas las zonas de parafarmacia, pequeño aparato eléctrico, juguetería, óptica, relojería y la administración de lotería. En cuanto al edificio de Ronda de Córdoba, desde este lunes tiene abierto el espacio de ropa infantil del Hipercor.

Rebajas, no, solo promoción de productos

Para las rebajas habrá que esperar un poco más. En la zona centro había muy pocos comercios con carteles de rebajas en sus escaparates. Los únicos que anunciaban productos en promoción eran tiendas que ya habían abierto sus puertas la semana pasada y que llevaban desde entonces aplicando descuentos para animar las ventas tras el parón de más de dos meses. Ribebike, con descuentos del 15% en todo, y Encuentro, del 30%, son algunos ejemplos de tiendas con promociones.

Las administraciones de lotería vuelven

Otra de las novedades de la jornada de este lunes ha sido la reapertura de las terminales de juego, sin funcionar desde que se declaró el estado de alarma. Desde hoy se pueden adquirir boletos para el Euromillón y la Lotería Primitiva, mientras que en la semana del 25 al 31 de mayo se podrá participar en los juegos de la Bono Loto y El Gordo de la Primitiva. La Lotería Nacional, en cualquiera de sus formatos de comercialización, también está a la venta ya.

Pocas ventas en los primeros días de apertura

La "normalidad" ha caracterizado la apertura de tiendas desde que empezó la fase cero, según la percepción del presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados. Sin embargo, no se han producido demasiadas ventas, lo que achaca a la adaptación a esta nueva normalidad y a la situación económica. Según Bados, en los barrios se está aceptando mejor esta nueva situación y se están produciendo más ventas. En cuanto a las rebajas, Comercio Córdoba pide que para el 2021 se regularice el periodo de rebajas, pero que este año haya libertad para aplicar descuentos para poder deshacerse del stock acumulado durante los dos meses de estado de alarma.