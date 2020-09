Descontento al no ir todo el tramo y el canal soterrado

El distrito Norte no está igual de satisfecho que el Noroeste con los detalles que ha conocido en la reunión de la semana pasada en relación a la segunda fase, la que irá de la glorieta de Santa Beatriz hasta Ingeniero Ruiz de Azúa, y ya ha expresado su descontento al no ir soterrado el canal ni todo el tramo entre El Brillante y la Asomadilla. La reivindicación del presidente del consejo, Juan Gregorio Ramírez, es que «sea todo soterrado, pero si no, que vaya lo máximo posible» entre el tramo de ronda que ejecuta el Ayuntamiento y el camping. Además, piensa que el canal «debe ir entubado sí o sí», sobre todo, entre Escultor Ramón Barba, Martínez Cerrillo y Alcalde Guzmán Reina. Aunque asegura que el compromiso es separar la vía de las viviendas de la calle Teruel, gracias a que atravesará la parcela del canal, y que «se va a intentar soterrar al máximo», no lo considera suficiente. El representante de los vecinos del distrito Norte, que incluso han recogido firmas, recuerda que el proyecto de hace una década contemplaba «el entubado del canal» y el soterramiento de esa parte del trazado. La solución «en trinchera genera ruido, molestias y supone perder parcelas».

Juan Gregorio Ramírez censuró que en la reunión «no presentaron nada, todo fue de palabra», «supuestos», y «queremos cosas concretas». El compromiso fue que Junta y Ayuntamiento presentarán al distrito una propuesta concreta «con papeles» y recreaciones, que «estudiaremos».

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano coincide con el distrito en que «el proyecto necesita más metros de túnel». «A partir de El Brillante debe ir en túnel más trazado que el previsto porque hay zonas habitadas, equipamientos y colegios y también por la salida por el parque de la Asomadilla», concluye.