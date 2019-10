Descontento en la cárcel

Los últimos altercados registrados en el centro penitenciario de Córdoba han puesto de manifiesto el descontento que, según las organizaciones sindicales y la asociación de trabajadores Tu abandono me puede matar, existe entre sus profesionales por las distintas carencias que denuncian desde hace años. Quizá la más llamativa sea la falta de formación y de medios materiales para afrontar las agresiones que llegan a sufrir por parte de la población reclusa. Sin embargo, las reivindicaciones se extienden a diferentes ámbitos del día a día y, de acuerdo con lo planteado por estas fuentes, distintos inconvenientes llegan a dificultar el correcto desarrollo de su labor «con personas que la sociedad no quisiera encontrarse delante».

Violencia física y verbal

Este periódico ha solicitado a Instituciones Penitenciarias información sobre los daños físicos sufridos por trabajadores de la prisión a manos de los presos pero, por el momento, no ha sido posible contar con esos datos. Las organizaciones consultadas coinciden en subrayar que se está expedientando a los funcionarios que informan públicamente sobre estos hechos y señalan que las cifras del Gobierno de España están «camufladas», ya que si un trabajador es insultado o recibe un empujón y cae al suelo no cuenta como agresión si no sufre lesiones, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos y en la propia sociedad, donde estas conductas pueden llegar a tener consecuencias judiciales.

Cinco trabajadores

Tu abandono me puede matar apunta que cinco profesionales han sido agredidos por reclusos en lo que va de año en Córdoba. Además, el pasado 4 de octubre denunció un intento de secuestro a un funcionario y que este resultó lesionado. Interior negó que se produjera tal hecho, aunque confirmó que los trabajadores tuvieron que intervenir ante el incidente provocado por dos presos que expresaron su deseo de marcharse y realizaron destrozos en sus celdas. Desde CSIF destacan que este comportamiento es habitual cuando los penados quieren ser trasladados. De este modo, indican que los internos de primer grado pueden protagonizar incidentes «muy violentos» y detallan que «fabrican pinchos; le pegan fuego o inundan la celda; dejan las instalaciones sin luz; rompen ventanas, fontanería... Y lo hacen con una facilidad pasmosa». A esto añaden que «el siguiente paso es la bomba nuclear si no consiguen nada», ya que pueden llegar incluso a asesinar a un compañero para lograrlo, comentan.

Pistola eléctrica

En este sentido, en CSIF recuerdan que han solicitado el uso pistolas táser o eléctricas en circunstancias extremas, pero no se les permite. También apuntan, al igual que el resto de entidades, la petición de ser considerados agentes de la autoridad. Con este reconocimiento, las agresiones llegarían al ámbito penal y los autores no recibirían solo sanciones disciplinarias por ellas.

En Tu abandono me puede matar detallan que los medios coercitivos de los que disponen son, entre otros, «esposas, que la mayoría no funcionan», y «defensas de goma (porras) que se doblan», por lo que cuando se produce un altercado «entramos con lo puesto», emplean su experiencia y tratan de calmar la situación.

De su parte, en Acaip-UGT hacen hincapié en que los distintos problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la prisión han generado «desidio y frustración» en la plantilla. A los medios ya citados, añaden el uso de sprays para su defensa, pero manifiestan que pueden llegar a poner en peligro sus vidas.

Desde CCOO lamentan que «el plan contra las agresiones al personal es absolutamente ineficaz y no ha servido sino para maquillar las estadísticas», e insisten en pedir que estas agresiones se aborden desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

A esta falta de herramientas, las entidades suman la ausencia de formación para abordar problemas de seguridad, tratar con yihadistas y con presos que padecen enfermedades mentales. Preguntada por estas críticas, Instituciones Penitenciarias señaló a este diario que «lo que dicen se contradice con lo sucedido» el pasado 4 de octubre, cuando los profesionales «usaron equipos de seguridad y entraron a reducir» a los dos internos peligrosos.

Otros materiales

En otro orden de cosas, Tu abandono me puede matar asegura que «tenemos guantes de jardinero y estamos tratando con gente con muchas enfermedades infectocontagiosas y toxicomonías, no solo pueden pincharnos, sino que nos pueden transmitir una enfermedad». Del mismo modo, critica que el uniforme «es un despropósito», aclarando que deben usar corbata y «te cogen de ella y te ahogan». Por otra parte, en CSIF recuerdan que el nuevo centro penitenciario de Córdoba fue abierto en el 2000 y que, prácticamente, «no hay inversión en mobiliario, en mantenimiento y en equipamiento», citando, a modo de ejemplo, la antigüedad de los muebles.

Falta «acuciante» de personal

En otro orden de cosas, CCOO subraya que «la falta de personal es acuciante» e indica que los trabajadores tienen una edad media de 50 años, un dato que respalda CSIF. Este último y Acaip-UGT sostienen que la plantilla tendría que contar con más de 500 personas y en estos momentos hay en torno a un centenar menos. En Tu abandono me puede matar confirman que «la principal reivindicación es la falta de personal» y señalan que en el último altercado, la pelea en la que participaron unos doce reclusos el pasado 8 de octubre, «había dos funcionarios para 70 internos».

«Muy humillados»

Por otra parte, las organizaciones consultadas aluden a las numerosas movilizaciones realizadas en los últimos años para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales y afirman que «no han servido para nada». En este sentido, en Acaip-UGT admiten que «la situación es bastante desagradable, nos sentimos muy humillados» y, coincidiendo con otras entidades, apuntan que «a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se les está subiendo el sueldo, a nosotros, nada». Los representantes de los trabajadores piden «un salario digno» y recuerdan que compañeros de Cataluña cobran en torno a mil euros más por el mismo trabajo.

1.320 presos

En cuanto a las personas con las que trabajan, el Ministerio del Interior indica que la cárcel de Córdoba alberga a 1.320 internos pese a que su capacidad óptima sería de 1.008 personas, según afirmó el año pasado la directora del centro, Yolanda González, en un acto público. Acaip-UGT aclara, además, que la misma plantilla asume el trabajo que se deriva del Centro de Inserción Social, en el que atiende en torno a dos centenares de personas más.

Instituciones Penitenciarias remarca, sin embargo, que el de Córdoba es un centro tipo y tiene 1.008 celdas residenciales y otras complementarias (enfermería y aislamiento), por lo que podría acoger a unos 2.016 privados de libertad, aunque «en ningún centro» se ocupan todas las plazas.