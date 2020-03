Desaconsejan asistir a congresos en hospitales con casos de coronavirus

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), Serafín Romero, expuso ayer que esta institución, ante la epidemia del coronavirus y su expansión, ha lanzado nuevas recomendaciones a los facultativos. Directrices, entre las que se desaconseja a los médicos, la participación y la promoción de congresos y reuniones científicas, incluyendo sesiones clínicas con gran afluencia de profesionales de varios departamentos, en aquellos centros u hospitales en los que se estén tratando o se pueden tratar a pacientes con coronavirus (Covid-19) e igualmente no se recomienda a los profesionales que haya podido estar en contacto con el coronavirus que acudan a reuniones nacionales e internacionales. Romero, que fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, apuntó que «hay que cuidar al cuidador (en referencia al médico) y, según la capacidad de propagación que está teniendo el coronavirus en los centros sanitarios de otros países, los sanitarios están más expuestos al contagio y ya habido casos de infectados en España. Especialmente nos referimos a congresos nacionales e internacionales, porque el intercambio de médicos entre países puede conllevar un riesgo de infección. Los médicos tenemos riesgo porque estamos en contacto con pacientes y si nosotros nos infectamos podemos ser un riesgo para otros compañeros de profesión». Romero incidió en que «si algún facultativo ha estado en contacto o cree tener posibilidad de haberse infectado con el virus y presenta sintomatología no debería ir a trabajar y debería comunicarlo a los servicios asistenciales, según el protocolo, incluso a Salud Laboral, ya que es una enfermedad profesional. Debería quedarse en el domicilio, salvo que clínicamente tuviera que ingresar, para no contagiar al resto del equipo asistencial y para no encontrarnos con servicios que hubiera que poner parte en cuarentena».

El también presidente de la Organización Médico Colegial indicó que en Córdoba no ha habido ningún caso de coronavirus por el momento, pero en Sevilla sí. Por eso, se ha aplazado un encuentro de especialistas médicos europeos en Sevilla que había esta semana, ya que al mismo estaban previstos asistentes de Francia o Italia, entre otros países.

ENFERMERÍA / Por su parte, el Consejo General de Enfermería, que agrupa a los colegios profesionales de España (incluido el de Córdoba) y que preside el cordobés Florentino Pérez, desaconsejó también ayer a los más de 300.000 enfermeros y enfermeras colegiados en España que participen y asistan a cualquier congreso o evento científico que suponga una aglomeración de sanitarios, tras analizar la evolución de la epidemia del coronavirus y el incremento de nuevos casos. La entidad hizo hincapié en que las enfermeras y enfermeros requieren de «una especial protección» al ser en muchos casos el primer eslabón con la ciudadanía en los centros sanitarios. «La mera posibilidad de que exista un contagio en un profesional que haya asistido a dichos actos y la posterior cuarentena de quienes hayan tenido contacto con el mismo, hace imprescindible garantizar la prevención», añadió.

Por otro lado, el sindicato de enfermería Satse reclamó ayer al Gobierno central que el aislamiento (preventivo o no) de las enfermeras por el contagio del coronavirus en el ejercicio de su profesión sea considerado accidente laboral.