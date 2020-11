Denuncian retrasos en los test de covid que se hacen en los colegios

Sindicatos de la enseñanza denuncian que se están produciendo retrasos en las pruebas de covid que se están haciendo a los niños con síntomas. La dilación de los test de antígenos, cuyos resultados pueden conocerse en 20 minutos pero que en algunos casos se están haciendo incluso transcurridos 6 días de la alerta, está provocando, según los sindicatos, que ningún compañero del niño tenga que ser considerado contacto estrecho ni ponerse en cuarentena (eso sucede solo cuando el positivo ha estado en contacto en las últimas 48 horas con el positivo, pero si se da el resultado, por ejemplo, a las 72 horas ya habría transcurrido el plazo estipulado). Para evitar estas situaciones hay centros que están invitando a los padres a no llevar a los niños hasta no conocer los resultados del posible positivo y justificar las faltas con excusas diversas «para curarse en salud».

Por contra, la Delegación de Salud sostiene que hay un periodo de 10 días para realizar la prueba a los contactos estrechos de los positivos. «Si esos contactos presentaran sintomatología el plazo no serían 10 días sino 24 horas, porque pasan a ser sospecha de caso. Según los últimos datos, del 27 de octubre, en Córdoba no ha habido ningún cierre completo en los 775 centros. Actualmente solo hay un cierre parcial de 20 aulas».

Francisco Cobos, de CCOO, insiste en la lentitud de los test: «No sé si se produce por el colapso de los centros de salud, pero tengo constancia de que este mismo fin de semana había decenas y decenas de niños esperando pruebas». Este sindicato pide que los test no se hagan solo a alumnos del entorno directo del caso, y que se hagan también a los docentes.

Por su parte, Juan Carlos Varo, de UGT, cree que la tardanza está alterando las cifras de contagios y considera un error que los niños que no presenten síntomas a las 48 horas puedan volver a clase. «¿Qué pasa si son asintomáticos? Pueden convertirse en factores de riesgo. Con un positivo se debería confinar a toda el aula». «Si están llamando a las 72 horas, todo niño que no dé síntomas a las 48 horas tienen que volver al aula, y eso puede ser una estrategia para que el número de positivos sea menor del real», añade. UGT concentra sus quejas en la complejidad y lo cambiante que es el protocolo de actuación en los centros educativos y que se estén haciendo pruebas solo a quienes presenten síntomas. «Pasado el periodo de cuarentena de 48 horas, el niño sin síntomas puede volver a clase y eso es una barbaridad, porque si es asintomático se convierte en un vector de contagio que soltamos en los coles y puede producir el efecto de bola de nieve», explica. De hecho, para que los niños en cuarentena puedan volver a la escuela son los padres (no un sanitario) quienes deben firmar una declaración jurada en la que informan de que el menor acude al centro sin síntomas de covid.

Por otro lado, CCOO denuncia que a muchos centros no han llegado aún los EPIS y que están saliendo de los presupuestos de los propios centros y piden que las sustituciones de los maestros con covid no se hagan con el sistema convencional, ya que cuando se incorpora el sustituto ha regresado ya el maestro de su cuarentena. La Junta responde que hay «pocas» incidencias en las incorporaciones y que en muchos casos son los interinos quienes las descartan por ser para pocos días.