Denegada la suspensión del acuerdo sobre el cambio de nombre de calles

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha denegado la suspensión del acuerdo de febrero pasado mediante el que el Pleno del Ayuntamiento decidió cambiar el nombre de 13 calles al considerar que conservan huellas franquistas. Según ha podido saber este periódico, el juez no ha admitido la petición de adopción de medidas cautelares que habían realizado los familiares de José María Rey Díaz con el fin de que el Ayuntamiento no pudiera proceder al cambio de nombre de esta vía hasta que hubiera una sentencia firme. De esta forma, el Ayuntamiento podrá continuar con sus planes en relación a esta calle, aunque no hay que olvidar que aún sigue pendiente el recurso interpuesto por la familia, que no es el único, ya que hay otro recurso de la Asociación Campera y del Rejoneo Antonio Cañero y de la familia del rejoneador contra el acuerdo del Pleno en relación a la plaza de Cañero. Con esta resolución, la junta de gobierno local podrá aprobar el nombre elegido para Cronista Rey Díaz, Rogelio Librero Luque.

Hace cuatro días, la junta de gobierno local daba luz verde a las nuevas denominaciones de doce calles pero dejaba aparcada la de Cronista Rey Díaz hasta que hubiera resolución judicial. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento recomendó dejar en suspenso el cambio de nombre de Cronista Rey Díaz hasta que hubiera resolución sobre la medida cautelar solicitada. La Asesoría Jurídica aconsejaba esperar por la repercusión sobre los intereses de los vecinos de la calle, por razones de prudencia administrativa y por el escaso periodo de tiempo en el que el juzgado iba a tardar en resolver.