La delegada de Educación dice que "nadie nos va a quitar la ilusión" de volver al colegio

La delegada provincial de Educación, Inmaculada Troncoso, ha inaugurado oficialmente el curso escolar en Córdoba, en un acto "atípico" que por primera vez en años no se ha celebrado por medidas sanitarias en ningún colegio, sino en las dependencias de Cultura de la Junta de Andalucía.

La delegada ha querido dar la enhorabuena a los equipos directivos, los maestros y las familias por el esfuerzo realizado estas semanas para hacer posible la vuelta a las aulas después de 6 meses de pandemia. Troncoso ha asegurado que la Junta de Andalucía ha ofrecido los recursos suficientes para que cada centro educativo pudieran comenzar el curso y ha afirmado que "nadie nos va a quitar la ilusión de comenzar pese a las circunstancias en las que nos encontramos". De momento, en esta vuelta al colegio escalonada en la que la Consejería de Educación ha permitido flexibilizar el regreso, la delegada no tenía constancia de que se hubieran producido incidencias significativas.

Troncoso ha asegurado que los maestros demostrarán su "profesionalidad, vocación y motivación" y que el coronavirus no impedirá que la comunidad educativa intente por todos los medios que "los niños sientan que vuelvan a la normalidad". "Los niños están ilusionados y no tenemos derechos a restarles esa ilusion por esta situación en la que tenemos que vivir todos", ha dicho. En este sentido, ha apuntado que este esfuerzo será colectivo "porque los niños tienen que estar en el aula, que son los entornos más seguros" y ha recordado --tras conocerse que cinco ampas no llevarán a sus hijos al cole-- a las familias que es su responsabilidad y obligación llevar a los niños a clase hasta los 16 años. En esta línea, la delegada de Educación ha vuelto a advertir que los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio deberán justificar muy bien esas faltas porque, de lo contrario, se iniciará el habitual protocolo de absentismo.

2.057 niños menos en las aulas, baja la natalidad

El curso escolar 20/21 se inicia en Córdoba con un refuerzo de 123 maestros para una plantilla de 12.868 profesores de Primaria y Enseñanzas de Régimen Especial y en un total de 275 centros de Educación infantil, 286 de Educación Primaria y 143 de Educación Especial, según los datos de la Consejería. En cuanto a unidades, en Educación Infantil de segundo ciclo hay 1.044, 2.265 unidades de Educación Primaria, 211 de Educación Específica y 526 aulas de apoyo a la integración.

En el curso 20/21 se han matriculado 67.123 alumnos, lo que supone un descenso importante (2.057) niños menos respecto al curso pasado por la caída de la natalidad en Córdoba. En concreto, según las cifras facilitadas por Educación, este curso se han matriculado 757 alumnos menos en Infantil y 1.300 menos en Primaria que el año pasado.

Un ordenador por docente, una enfermera para varios colegios

La delegada de Educación también ha repasado el refuerzo de contratación de 180 personas para la limpieza de centros de Secundaria y enseñanzas de régimen especial (la de los colegios corresponde a los ayuntamientos) o las obras de emergencia realizadas en esos centros con un importe de 2,3 millones de euros de inversión. Asimismo, Troncoso ha asegurado que ya se está proporcionando a los centros el material higiénico-sanitario y ha avanzado que las próximas semanas empezará a llegar a los colegios material informático para los docentes. En concreto, ha informado de que la previsión de la Consejería de Educación es que cada docente disponga de un portátil para facilitar, en caso de que fuera necesario, las clases telemáticas. La delegada ha asegurado que Educación trabaja para dotar de medios al profesorado de los centros financiados con dinero público (públicos y concertados) desde la primavera, pero que se han producido problemas con el stock, que espera que se vayan solucionando las próximas semanas.

Por otro lado, Educación ha indicado que desde el lunes los centros educativos conocen a la que será su enfermera de enlace covid, que estará en comunicación permanente con los centros. La delegada no ha sabido precisar el número de enfermeras covid y ha reconocido que no habrá una por centro sino que una misma persona tendrá a su cargo varios colegios.

Solo 5 positivos de docentes en Córdoba

Solo 5 de los test realizados a maestros han dado positivo confirmado por PCR hasta la fecha. Así lo ha dado a conocer hoy la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, en la atípica inauguración del curso escolar en Córdoba. De momento, la Consejería de Salud ha realizado ya 15.417 test a docentes de Infantil, Primaria y Secundaria (que han empezado a realizarse esta misma semana), de los que 10.594 han dado resultado negativo. Los cinco maestros que han dado positivo, uno del área sanitaria Sur y cuatro del Guadalquivir, no se han podido incorporar a dar clase en este inicio de curso y se encuentran confinados en sus domicilios. Sin embargo, pese a estas ausencias, ningún centro de Córdoba ha tenido que permanecer cerrado por este motivo en el inicio del curso.