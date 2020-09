«Debo condenar y condeno al procesado a la pena de 30 años de reclusión mayor por ser autor del delito de adhesión a la rebelión militar, después de quedar acreditado que el encartado ha tenido actividades de tipo marxista o anárquico atentatorias al espíritu tradicional de la patria y que en la actualidad se encuentra con las armas empuñadas contra el estado español». Condenas como la de Teodulio Díez, vecino de Castro del Río, dictada en 1943, y la de tantos otros son las que la nueva ley de Memoria Democrática pretende declarar nulas de pleno derecho, al considerar que esos juicios se desarrollaron sin garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho.

Se desconoce el número de sentencias que se dictaron y de otras tantas que quedaron pendientes al morir los encausados en las cárceles a la espera de juicio. Algunos investigadores, como Julio Guijarro (Los consejos de guerra de Córdoba), creen que esta fue una de las provincias donde más procesos judiciales se celebraron durante el franquismo y que pudo haber al menos 30.000 condenados. Otros, como el historiador Antonio Barragán, han localizado de momento 9.800 expedientes de 1939 al 45. De los consejos celebrados en Córdoba hasta ese año, entorno al 25% se saldaron con sentencias de muerte (de las que entre el 6 y el 8% se conmutaron por reclusión perpetua) y el 5% correspondieron a mujeres, de las que al menos 15 fueron fusiladas en pueblos como Hinojosa, Belalcázar, Peñarroya, Belmez o Almodóvar.

Entre esas penas de muerte se dictó la del cordobés Manuel Matencio, aunque al final logró conmutarla por 30 años de cárcel, que finalmente quedaron en 9. «Salió en el 46, pero volvió a entrar en la cárcel de la que salió ya muy tocado de salud y por un indulto en el año 57», resume su hijo, José Manuel, para quien «a estas alturas la revocación de las penas no es gran cosa, pero sí, al menos, la dignificación de personas que fueron, como mi padre, condenadas injustamente».

A estos tribunales militares, que ordenaron cientos de fusilamientos y eran itinerantes --iban por los pueblos para subrayar la ejemplaridad de las condenas que fueron especialmente duras con los alcaldes y concejales republicanos--, hay que sumar otros juzgados que conformaron la estructura creada por Franco para sofocar la lucha por la democracia: unos con fines económicos (para desarticular el patrimonio de los represaliados) y otros con fines políticos (para desmantelar la oposición al régimen).

El historiador Antonio Barragán distingue tres etapas en la historia judicial de la dictadura: desde que se crea el consejo de guerra permanente en 1937 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial; del 45 a los años 60, cuando sigue funcionando la jurisdicción militar, pero se crean los juzgados específicos (el nacional de actividades extremistas y el de delitos de espionaje y masonería) dirigidos por un militar que hizo fortuna en el mundo de la represión franquista: Enrique Eymar, y a partir del 63 con la creación del Tribunal de Orden Público (TOP). «Curiosamente puede haber sentencias para una misma persona y el mismo delito en tres tribunales distintos, un hecho aberrante porque no se puede juzgar más de una vez por un mismo hecho», recuerda el historiador cordobés.

Quienes han estudiado aquellos procesos judiciales indican que carecían de las más mínimas garantías procesales. Por ejemplo, el abogado defensor, asignado siempre de oficio, tenía una graduación inferior al resto de vocales del consejo y, la mayoría de las veces, se limitaba a pedir clemencia para el acusado. «Es muy difícil ver que un defensor cuestione las tesis del fiscal», explica Barragán, que se encuentra sumido en el estudio de los consejos de guerra en Córdoba. Además, los procesos eran muy rápidos, «desde el juicio a la sentencia podían pasar 2 o 3 días por lo que no había tiempo para apelar», y muchos se basaron en acusaciones particulares, detrás de las que se podían esconder luchas de lindes o económicas. Las pruebas de cargo tampoco tenían que estar muy documentadas. Hay a quien le cayeron 20 años de cárcel por tener una máquina de escribir Steinburg o a quienes le abrieron un procedimiento sumarísimo por ser miembros de una red de espionaje que facilitaba información al «enemigo rojo» con el amparo de Antonio Duque, el dueño de la taberna El Barril.

Todos los defectos de forma están en la base de la ley para determinar la nulidad de las sentencias. Para Barragán, la decisión del Gobierno es una satisfacción que da sentido a su trabajo. «Se nos criticó con razón a la Universidad porque estuvo al margen de este asunto muchos años. Era un tema al margen de los departamentos de Historia», admite. De similar manera se expresa Eloísa Baena, directora del Archivo Histórico de CCOO Andalucía, que atesora una inaudita memoria documental de la lucha por la conquista de las libertades y que dejó su rastro repartido en cientos de sentencias.

La cuestión económica

La ley del 2007 no incluyó la nulidad de las sentencias porque algunos opinaban que podía crear una especie de «inseguridad jurídica» y porque el patrimonio del Estado no podía salir en defensa de posibles reclamaciones, algo que ha salvado el nuevo texto expresamente. Con la ley se podrá pedir la nulidad de la sentencia, pero no reclamar daños y prejuicios al Estado. «Es difícil traducir lo que supuso aquel expolio a cifras actuales», reconoce Antonio Barragán, que junto a otros autores como Fernando Martínez recopiló en El botín de guerra en Andalucía lo recaudado por la ley de responsabilidades políticas. Recuerda, por ejemplo, el caso de un exalcalde y farmacéutico de Lucena al que le expropiaron la farmacia, le bloquearon la cuenta y lo fusilaron y cuya familia después de mucho pleito logró una pequeña indemnización «incomparable a lo sufrido», o el caso del llamado médico de los pobres, Vicente Martín Romera, diputado del Frente Popular al que después de fusilarlo le expropiaron la casa y le pusieron una multa de 125.000 pesetas, que su viuda tuvo que pagar endeudándose hasta las cejas. A otros, como Fausto Contreras, concejal en la segunda Corporación democrática con Julio Anguita, su condena a 20 años de cárcel por tratar de refundar el PCE le costó, entre otras cosas, perder su empleo en Renfe, que no pudo recuperar hasta entrada la democracia.

La represión ideológica no fue inferior. En Córdoba, los intelectuales que no se exiliaron --algunos miembros de la logia Turdetania-- fueron condenados y obligados a retractarse de sus ideas. Es el caso de Ramón Carreras Pons, catedrático de Matemáticas y exdiputado, que fue expulsado de la Escuela de Magisterio y, tras salir de prisión, se tuvo que ganar la vida dando clases particulares.

Por los juzgados de Eymar pasaron otros muchos cordobeses por delitos de propaganda o asociación ilícita, como Ernesto Caballero, que estuvo encarcelado en dos ocasiones. «Con la revocación de las condenas se da un paso importante para el conjunto del país y para el afianzamiento de la democracia», opina el histórico comunista que huyó de Córdoba a Madrid en bicicleta y que en una de sus idas y venidas fue interceptado en la frontera francesa. «A mí, mis antecedentes nunca me han pesado, quedaron anulados con la ley de amnistía, por la que quedaron exentos de responsabilidades los franquistas y quienes habíamos luchado por la democracia, pero ahora quedará reconocido que esas condenas fueron dictadas por tribunales injustos», opina.

La aprobación en el 47 de la ley para la represión del bandolerismo y el terrorismo dio pie a uno de los bienios más cruentos para los guerrilleros que quedaban en la Sierra. «Con la aplicación de la ley de fugas la represión fue durísima», constata Barragán, que entiende que a partir de los 50, el franquismo necesita salir de la autarquía y establecer nuevas relaciones con Europa. Una hecho clave para ello fue la aprobación de la ley de convenios colectivos en 1958, que propició el resurgimiento del movimiento obrero y el inicio de las Comisiones Obreras en Córdoba.

Para los nuevos delitos ya no vale la antigua justicia militar, por lo que se crea en 1963 la ley de orden público y el Tribunal de Orden Público (TOP), que se ocupó no solo de delitos de opinión, asociación o propaganda ilegal, sino también de los que atañen a las condiciones laborales, la mejora de las jornadas o las viviendas. El más famoso de ellos fue el proceso 1.001, en el que se juzgó a la cúpula nacional del sindicato y que despertó una ola de apoyo en Europa. El magistrado Juanjo del Águila entiende que no menos de mil andaluces fueron procesados por el TOP, de los que al menos 150 fueron sindicalistas. En los 60 hubo varias caídas importantes tanto de carácter laboral --como la de Palma y Posadas-- como políticas, ya que «en Córdoba más que en ninguna otra provincia no se puede entender el surgimiento de las CCOO sin el PCE. Tras la ilegalización del sindicato, el TOP empezó a emitir sentencias contra sus integrantes e imputarles delitos y multas importantes. En Córdoba no hubo sentencias del TOP contra estudiantes, pero por ese tribunal pasaron muchos nombres que «con su lucha conquistaron la libertad y la democracia» y mejores laborales, dice Francisco Alfonsín, presidente del Archivo de CCOO. De este modo, por el TOP pasaron personas que, ya en la democracia, ocuparon puestos en las primeras corporaciones y sindicatos como Isabel Amil, Manolo de la Rubia, Ildefonso Jiménez, José Luis Villegas, Germán Ramírez, Rafa Carmona, Manolo Rubia, Antonio Grande, Ana Mª Merina y muchos otros. No menos importantes fueron los abogados, como Rafael Sarazá o Filomeno Aparicio, que defendieron a aquellos delincuentes que por fin serán absueltos.