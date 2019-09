El curso arranca con los primeros atascos en Claudio Marcelo

La primera jornada del curso escolar para Infantil y Primaria deja un balance de normalidad a excepción de los primeros atascos detectados en la calle Claudio Marcelo, en el momento de la recogida de alumnos a la salida de los colegios, cuando los autocares se han visto obligados a parar en los aparcamientos de Aucorsa generando atascos en la calle para el resto de vehículos que circulaban a esa hora por la zona.

Antes de eso, la delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, inauguró el curso en el colegio Torre Malmuerta destacando las principales novedades del curso en el que el mensaje de la Junta recalca "el aumento del presupuesto, el aumento de recursos, de personal y la bajada de la ratio en los centros debido a la bajada de la natalidad".

Según la información facilitada por Troncoso, "el curso empieza con una plantilla docente compuesta por 121288 profesores, casi 12.000 en centros públicos y concertados, de los cuales 5.526 corresponden a Infantil, Primaria y Educación Especial, que empiezan las clases hoy".

Entre las novedades del curso, ha destacado también el mayor apoyo a las familias con "180 centros con comedor escolar, 139 con aula matinal y 176 con actividades extraescolares, además de 9.000 alumnos de 131 centros que contarán con transporte público.

De cara a los ciclos formativos, Troncoso ha subrayado la ampliación de la oferta de ciclos, que alcanzan ya los 321 en la provincia, 18 de los cuales se estrenarán este año.

EFECTO DEL CIERRE DE AULAS

El cierre de 400 aulas en Andalcía, casi 60 en la provincia de Córdoba, y el malestar de muchos padres por la masificación de las aulas en distintos municipios, ha marcado la jornada en el arranque de curso, con protestas en el colegio Francisco García Amo de Nueva Carteya, que se suma al de García Lorca en Fuente Palmera o el de Joaquín Tena Artigas en Alcolea, entre otros colegios. La respuesta de la delegada a esta situación es que todas las demandas, sobre las que no ha aportado datos concretos, se están estudiando por parte de la Dirección General de Educación. "Entiendo la preocupación de las zonas rurales por el cierre de aulas, pero todos sabemos que son muchos los nacimientos que ha habido y eso va a obligar, queramos o no, a cerrar aulas". La Delegación de Educación no ha facilitado el número de unidades concertadas cerradas de cara al inicio de curso, aunque los sindicatos denuncian que "la gran mayoría de las que se han cerrado corresponden a colegios públicos".