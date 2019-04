El Cuponazo reparte 480.000 euros entre Doña Mencía, Zuheros y la capital cordobesa

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido un millón y medio de euros en premios entre cinco provincias andaluzas, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén, aunque Córdoba ha resultado la más afortunada con 480.000 euros en premios.

Según informa la ONCE, Antonio Eloy Henares, vendedor de la ONCE desde el 2009, que cubre municipios de la comarca de Lucena, ha vendido siete cupones premiados con 25.000 euros en Doña Mencía (175.000 euros) y otros tres en Zuheros (75.000 euros) que suman un total de 250.000 euros. Y en Córdoba capital, Bernardo Luque, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1988, vendió seis cupones premiados con 25.000 euros y otros dos de 40.000 euros (en la modalidad XXL) que suman otros 230.000 euros en la Ronda de Tejares con Manuel Sandoval.

EN EL RESTO DE ANDALUCÍA

El Cuponazo de este viernes ha dejado otros 300.000 euros en Utrera (Sevilla), 290.000 euros en Algeciras (Cádiz), 250.000 euros en Gaucín, en la Serranía de Ronda (Málaga) y 175.000 en Jaén, que suman un total de 1.495.000 euros entre las cinco provincias andaluzas, en un sorteo que ha repartido el resto premios entre Baleares, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.