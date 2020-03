Cuevas de Altázar instala farolas sin esperar el permiso de Urbanismo

Cuevas de Altázar, parcelación ubicada en la zona de Villarrubia, ha instalado alumbrado público y cuenta desde este fin de semana con 249 farolas repartidas por sus nueve calles. La parcelación es la única que ha llegado al final del proceso de regularización y tiene los proyectos de reparcelación y urbanización aprobados. Sin embargo, el proyecto de urbanización, que es la fase previa a las obras que, una vez recepcionadas, permiten las licencias, está atascado en otro paso necesario, el depósito de un aval, por lo que la urbanización ha decidido actuar por su cuenta.

El presidente de la junta de compensación, Juan Manuel León, explica que el alumbrado público es «una necesidad de primer orden para las personas y lo hemos puesto por eso». Además, añade, «en Urbanismo llevan desde agosto del año pasado sin escucharnos». Las farolas, distribuidas en 4 kilómetros de calle, «son solares, se cargan de día y por la noche se encienden con una luz tenue de 20 watios que detecta el movimiento», con el que «se ponen a 60 watios». El alumbrado ha costado 150.000 euros a los vecinos. «Todo lo que sean servicios básicos vamos a intentar que los vecinos de Cuevas de Altázar los tengan», señala León.

Para instalar el alumbrado, la parcelación ha contado con «un estudio de Industria y con un proyecto técnico», afirma, pero no con licencia. «No tememos las sanciones porque el mayor incumplidor es la administración» y «creemos que estamos haciendo un bien común». Es más, avisa de que «si me ponen una sanción, pongo una querella». Cuevas de Altázar va a permitir también los enganches de alcantarillado. «Vamos a autorizar que enganchen y evitamos fosas sépticas y hacemos un bien por el medio ambiente», afirma León, que piensa que «Urbanismo tiene que entender la situación». El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que estudiarán el caso y que actuarán.

Cuevas de Altázar posee luz pero le falta culminar la red de alcantarillado y agua, que no llega a 40 viviendas, que tienen las redes cerca pero sin enganche. En diciembre del 2018, cuando Urbanismo aprobó su proyecto de urbanización, autorizó dividir las obras de urbanización en dos fases pero avisó de que no recepcionaría la primera, ni la puesta en servicio de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, hasta que la junta de compensación se constituya en entidad de conservación, abone las cantidades fijadas en el plan de abastecimiento y saneamiento, y ejecute los trabajos de urbanización de la fase segunda o garantice su coste. La junta de compensación alegó y pidió que no condicionase la recepción de la fase primera a la ejecución de la segunda, que el aval no sea por toda la urbanización, y que la etapa primera pueda hacerse gradualmente y recepcionarse parcialmente. Sin embargo, desde entonces, todo sigue igual.