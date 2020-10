Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad despliegan un importante dispositivo en El Brillante para evitar los incendios

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han reforzado su presencia en la zona norte de Córdoba para trata de prevenir los incendios que se han registrado desde este verano en El Brillante. De manera extraordinaria se ha celebrado hoy una junta local de seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba para coordinar a los efectivos y organizar "un dispositivo importantísimo" que se desplegará por la zona, según ha informado el alcalde, José María Bellido. Tanto él como la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, han querido enviar un mensaje de comprensión a los vecinos afectados pero también de tranquilidad, porque están seguros de que la investigación policial y el nuevo dispositivo terminarán dando sus frutos. Cabe recordar que en apenas tres meses se han presentado 12 denuncias por incendios registrados en esta zona --más algún que otro incidente que no ha llegado a ser denunciado-- y se han producido un total de cuatro detenciones. Para no afectar a la marcha de la investigación, el comisario de la Policía Nacional, Carlos Serra, también presente en la junta de gobierno, no ha querido facilitar más detalles del caso.

La subdelegada del Gobierno, Rafi Valenzuela, ha explicado que desde julio tanto Policía Nacional como Policía Local están trabajando en labores de vigilancia por la zona y que la junta local de seguridad ha servido para poner en común la información que manejan cada uno de los cuerpos. Además, ha informado de que la Guardia Civil se incorpora al dispositivo para vigilar las entradas y salidas a la ciudad, así como la Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía. "Queremos devolver la tranquilidad a esa zona de Córdoba y sus vecinos que lo están pasando mal", ha dicho la subdelegada para añadir que existe "total determinación" para esclarecer y acabar con estos incidentes.

El alcalde, por su parte, ha agradecido la leal colaboración de la Subdelegación del Gobierno con el Ayuntamiento de Córdoba y la que hay entre los cuerpos de seguridad, y ha puesto en valor el trabajo de los agentes en la vigilancia de una zona muy amplia, 560 hectáreas y 40.000 vecinos. "Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y de que se está trabajando al máximo nivel". En esta línea, ha insistido en el importante dispositivo de investigación y en el dispositivo de prevención que ya hay y que se ha reforzado después de esta reunión. Tampoco se han dado detalles del dispositivo por razones de seguridad, pero han garantizado que se han ampliado los medios humanos y materiales para dar con los autores de estos incendios.