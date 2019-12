El cuerpo del delito

Algunos no queríamos, pero ya está aquí. Los hogares cordobeses llevan días haciendo acopio de víveres como si fuera a caer un meteorito que nos impidiera salir de casa en seis meses. Y, ojo, aún quedan el lunes y el martes, los días claves para las compras de los productos frescos y de los antojos de última hora. Será la hecatombe en las plazas y supermercados.

Así y todo, al parecer, vamos afinando más la puntería y la cena de Nochebuena es algo más ligera, con más entrantes y menos platos rotundos, para regocijo de los nutricionistas y los médicos en general. «Es verdad que ya no compramos tanto como antes, aunque siempre termina sobrando», reconoce Manoli Arrebola, ama de casa de familia numerosa, que ya ha comenzado con los preparativos de la gran noche. Ella guisa, pero cada vez son más las personas que apuestan por los productos ya elaborados e incluso por las comidas a domicilio en Navidad (lo máximo de lo máximo, llevar a tu propia casa a un chef que se encarga de todo).

«La gente va a la facilidad y con el marisco, por ejemplo, no quiere cocer», apunta Fermín Martínez, pescadero en el Mercado del Marrubial. «Las cenas no son como antes. La gente va a lo fácil, a lo que gusta en cada casa y a lo que se come de verdad para que sobre lo mínimo», añade. En Córdoba, según este profesional, el marisco estrella son los cuerpos (patas de cangrejo en otros puntos de España), que vienen a ser las pipas caras de estas fechas. «Comérselos tiene delito, son muy entretenidos, pero es que están muy ricos», comenta Mari Castillo, otra cordobesa que espera la visita de su familia en Nochebuena. «A mí lo que me gusta es el picoteo, después de todo el día 24 en la calle, la gente trae pocas ganas de comer», explica.

Según la Unión de Consumidores de Andalucía, los hogares cordobeses gastarán una media de 531 euros por Navidad. A esta cifra ya hay quien añade lo que se gastará en dieta después de las fiestas. Vamos, un sinvivir.