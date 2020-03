¿Cuánto cuesta ocupar la vía pública?

Que la Carrera Popular Puente Romano haya estado a punto de cancelarse por problemas burocráticos o que el propio Ayuntamiento de Córdoba haya organizado un curso sobre los requisitos que exige para organizar actos en la vía pública da cuenta de la dificultad creciente a la que tienen que enfrentarse los colectivos ciudadanos con inquietudes y ganas de organizar cosas.

«Estamos yendo al desastre», asegura Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC). «Llevamos años hablando de esto, y en la actualidad está a criterio de los técnicos, porque políticamente no se le ha dado respuesta», añade. «El problema es que cosas que antes eran más laxas ahora se están aplicando a rajatabla y así no se pude montar nada», lamentan las organizadoras del Enmujecerfest. «Cada vez se ponen más trabas. Más que una carrera popular parece que organizamos una carrera de obstáculos», añade la Asociación Puente Romano. Todos ellos desgranan algunas de las dificultades para celebrar actividades en la vía pública.

VACÍO NORMATIVO

LEY DE ESPECTÁCULOS

El problema, para empezar, es que hay más de una decena de ordenanzas locales que afectan a la vía pública, pero ninguna específica para estos eventos, y en su defecto se está aplicando la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Esto quiere decir que los requisitos que el Ayuntamiento le exige, por ejemplo, a un colegio para organizar una carrera escolar alrededor del barrio son los mismos formalmente que los que se le reclaman a una promotora musical para organizar un concierto de Alejandro Sanz, pongamos en El Arenal. «Eso no tiene sentido, ¿se debe aplicar la misma normativa? Nosotros entendemos que no. Nuestras actividades no tienen público receptor, sino que tienen ciudadanos», dice Juan Andrés de Gracia.

TASA POR TRAMITAR

LOS FAMOSOS 23 EUROS

Cualquier colectivo que quiera organizar un acto en la vía pública, incluidas las hermandades y cofradías, debe abonar 23,02 euros por la tasa de tramitación del expediente de vía pública. Es una tasa que ha entrado en vigor este año y que «puede parecer poca cosa, pero que supone un gasto más para las asociaciones», comentan las organizadoras del Enmujecerfest, que también han tenido que superar muchas barreras para llevar a la calle su propuesta de participación en torno al 8M. «Lo único que te puede ayudar algo es coorganizar los actos con el Ayuntamiento, que al menos así asume parte de los trámites burocráticos», comentan.

CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

AVISOS PREVIOS

El presidente del CMC tampoco entiende que deban avisarse las actividades celebradas en la vía pública al menos con 30 días de antelación, un requisito que no siempre se puede cumplir.

SEGURIDAD

VISADOS Y PROYECTOS

La Asociación Puente Romano ha estado a punto de ver cómo la carrera popular que organizan desde hace 21 años no se celebraba (aún falta saber si se hará el día 15). A una semana del evento, la asociación no tenía el certificado sobre la suficiencia e idoneidad de los medios de seguridad y el informe sobre el plan de evacuación y extinción de incendios. «Es evidente que una asociación no tiene la capacitación técnica para hacer eso, ni al personal cualificado para hacerse cargo de la seguridad», explican desde la asociación. De hecho, hasta ahora, el hecho de organizar la carrera con la colaboración del Imdeco era suficiente para entender, como de hecho ocurría, que la Policía Local de Córdoba se hacía cargo de todos estos requisitos (en parte este problema en concreto se ha solucionado con la Federación de Atletismo por esa vía).

La ley de espectáculos obliga además a los colectivos a presentar un proyecto de instalación y certificado de seguridad y solidez realizados por personal técnico competente cuando para el desarrollo de la actividad sea necesario el uso de estructuras desmontables o portátiles. «Por ejemplo, para montar una barra o un pequeño escenario te pueden pedir un informe de un ingeniero, que lógicamente vale un dinero y supone un gasto que las asociaciones no pueden asumir», dicen las mujeres del Enmujecerfest.

SEGUROS

ACCIDENTES

A todos los gastos que llevamos ya hay que sumar uno importante: el de la póliza del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, de contingencias de accidentes. «Antes las carreras populares se hacían con el seguro del Imdeco, ahora hay que tener uno de responsabilidad civil, unos 100 euros en el caso de una carrera, y el seguro de accidentes, que son unos 50 céntimos por corredor», comentan desde la Asociación Puente Romano.

LAS BARRAS

¿LUCRO?

Si el evento en la vía pública incluye la instalación de una barra, por pequeña que esta sea, el Ayuntamiento considera que se trata de una actividad económica y procede al cobro de la correspondiente tasa. «Cualquier barra que se ponga en la calle no se puede considerar igual que un negocio puro y duro, que va a sacar dinero. Los colectivos ciudadanos no somos un negocio ni buscamos una rentabilidad», afirma Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento Ciudadano.

POR LA CALLE DEL MEDIO

SOLUCIONES

Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se está barajando la posibilidad de recurrir a la ley reguladora del derecho de reunión y manifestación para organizar actos vecinales, de modo que en vez de al Ayuntamiento se dirigirán a la Subdelegación del Gobierno. «Solo hay que anunciarlo con 15 días de antelación y no te van a pedir cómo es el escenario o la barra», dice De Gracia, quien recuerda que las actividades que organizan los colectivos ciudadanos no son ningún negocio. «Tendremos que recurrir a esto en defensa del derecho a expresarnos a la calle», concluye el presidente del Movimiento Vecinal. Además, el CMC va a solicitar que se haga un informe jurídico que diga qué actividades deben encuadrarse en la ley de espectáculos y cuáles no.