CTA gana las elecciones en Aucorsa

CTA ha ganados las elecciones sindicales en Aucorsa. El sindicato ha logrado 6 de los 13 delegados que tiene el comité en la empresa municipal de transporte de Córdoba, mientras que UGT ha obtenido también 6 y CCCO se ha quedado con un solo representante. En número redondos, CTA ha logrado un total de 146 apoyos, frente a los 139 votos del sindicato UGT y los 36 de CCOO.

La plantilla, compuesta por 412 trabajadores, han acudido hoy a elegir a sus representantes sindicales desde las 10.30 horas hasta las 17.30 horas, y han podido hacerlo en dos mesas electorales. Han participado 334 personas, lo que supone una participación el 80,07% del censo total. Se espera que el martes próximo, los tres sindicatos con representación en el comité de empresa elijan al presidente del comité.

En concreto, los resultados han sido los siguientes: en el colegio de no especialistas y no cualificados, es decir, en conductores y mecánicos, CTA obtiene 146 votos de 295 validos, lo que supone 6 delegados de un total de 13; UGT consigue 114 votos y con ello obtiene 4 delegados y CCOO obtiene un solo delegado, ya que solo ha conseguido 29 votos. En el colegio de técnicos y administrativos, CTA no presenta candidatura, UGT obtiene 25 votos y con ello los 2 delegados de este colegio electoral y CCOO 7 votos y por lo tanto, ningún delegado.

Estas votaciones renuevan los órganos de representación de la plantilla de Aucorsa. Los anteriores comicios se celebraron en junio del 2015, pero entonces el sindicato CCOO obtuvo 7 delegados frente a los 6 de UGT. En septiembre del 2018, el entonces presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez, delegado por CCOO, anunció su marcha a la CTA y dimitió de su cargo quedándose ya como enlace del sindicato de Paco Moro.