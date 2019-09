CTA denuncia amenazas y agresiones en el Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur

El sindicato CTA asegura en una nota de prensa que "continúan las situaciones de amenazas y agresiones hacia el personal de Servicios Sociales en el Centro Arrabal del Sur, sin que hasta la fecha se hayan puesto las soluciones adecuadas para que la atención a la ciudadanía sea en condiciones de seguridad".

Según explica CTA, la semana pasada, un usuario "que fue condenado con una orden de alejamiento" hacia la misma trabajadora social el año pasado "profirió insultos y amenazas tanto al personal de los Servicios centrales como al del Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur y en particular a la trabajadora social de la que tuvo la orden de alejamiento por amenazas graves hacia su integridad física".

El director general en funciones ha puesto una denuncia contra este individuo, ya que hasta la fecha eran las propias trabajadoras las que tenían que denunciar con la consiguiente exposición de nuevo al agresor y el pago de la asistencia letrada que, a pesar de estar contemplada en el convenio, tenía que ser asumida por la persona denunciante, señala el sindicato.

En este sentido, CTA destaca que "vienen sucediendo agresiones y amenazas continuamente en ese centro" y critica que "el anterior gobierno municipal de Ambrosio no hizo nada, gracias a la Dirección de Recursos Humanos, y este de Bellido hasta la fecha va por el mismo camino, ya que la única respuesta del Ayuntamiento ha sido poner un guardia de seguridad más".

CTA reclama al alcalde "presencia policial permanente, aumento de la plantilla de personal para disminuir la lista de espera, cambio de ubicación del centro de Servicios Sociales en otros espacios públicos municipales del distrito (Centro Cívico Arrabal del Sur), la representación jurídica por parte del Ayuntamiento y aplicación del protocolo de actuación ante el riesgo de agresión al personal de ZTS en el que se incluyen como actuaciones la rotación del personal de estas zonas".

Además, CTA exige a José María Bellido "más responsabilidad, y le hacemos responsable a usted directamente de que su gobierno no haya tomado ninguna iniciativa. Si las personas que están al frente de las delegaciones no son competentes céselas, si no el responsable es usted", concluye la nota .