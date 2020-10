CTA alerta de que el gobierno local deja morir los servicios públicos para privatizarlos "a trozos"

El sindicato CTA se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para denunciar que el gobierno municipal está "dejando morir" a las empresas públicas y que las está troceando para poder privatizarlas. Los representantes sindicales de CTA anuncian, además, que repetirán estas concentraciones los lunes 19 y 26 de octubre próximos para hacer llegar esta situación a la ciudadanía, a la que advierten que las privatizaciones "les cuestan dinero".

Mariví Cánovacas, secretaría del comité local de Córdoba, y Marta López-Obrero, portavoz de CTA en el Ayuntamiento de Córdoba, han denunciado la situación límite que se vive por la falta de personal en servicios como el de alumbrado, infraestructuras, recaudación o servicios sociales y en empresas como Cecosam, el Imdeco o el Imtur. Este sindicato calcula que solo en el Ayuntamiento de Córdoba, sin contar las empresas y organismos públicos, se han perdido 700 empleos en la última década.

Mariví Canovacas quiere visibilizar la situación de las empresas públicas de Córdoba y recuerda la promesa del alcalde, José María Belllido, en su investidura. "Este gobierno prometió que no iba a privatizar ninguna empresa, pero lo está haciendo a trozos", ha asegurado. La representante sindical denuncia que PP y Cs están "dejando morir" los servicios, al no sustituir el personal cuando hay bajas o jubilaciones. "Cada vez hay menos personal y los que hay no pueden dar los servicios mínimos porque tienen políticos al frente que son unos ineptos, políticos que no tienen ni idea y que se dejan asesorar por técnicos o pseudoténicos que son sus amigos pero no saben gestionar", advierte Canovacas para quien este modo de actuar solo busca justificar finalmente que se recurra a empresas privadas. "No podemos quedarnos quietos en CTA porque este gobierno se está cargando todo los servicios públicos".