CSIF denuncia que la Junta "no ha hecho al 86% de su personal los test de covid que prometió en junio"

El sindicato CSIF ha lamentado el incumplimiento del compromiso que adquirió la Administración autonómica en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Junta de Andalucía -concretamente con fecha 19 de junio pasado- para la realización de test de detección del coronavirus a todo su personal. En concreto, según la información recabada por CSIF, de los 40.996 trabajadores funcionarios y laborales del VI Convenio colectivo que tiene la Junta, sólo se han hecho test a 5.649, lo que supone un 13,78% del total, con lo que restaría por realizar las pruebas al 86,22% restante.

Según ha manifestado la central sindical a nivel autonómico, este balance “deja mucho que desear, sobre todo cuando hablamos de una medida que fue pactada con las organizaciones sindicales para prevenir los riesgos de contagio en los centros de trabajo”.

En concreto, el pasado 9 de octubre, el Sector AGJA de CSIF remitió sendos escritos a la Secretaría General para la Administración Pública (SGAP) de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias en los que se solicitaba una calendarización por consejerías, delegaciones territoriales y agencias para la realización de los correspondientes test prometidos y aún no efectuados.

En este sentido, CSIF ha recibido respuesta de la SGAP aportando datos sobre los test realizados en algunos departamentos que suman un total de 5.649 realizados, una cantidad “ínfima” si consideramos además que “el personal lleva meses plenamente incorporado, con lo que entendemos que la falta de realización de estas pruebas está poniendo en riesgo a los trabajadores de la Junta y también al resto de la población”.

Además, la única previsión aportada sobre la realización de nuevos test corresponde a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, donde está previsto que se realicen los días 29 y 30 de octubre.

Reevaluación del personal especialmente sensible

Por otra parte, CSIF ha solicitado a las distintas viceconsejerías que se proceda a la reevaluación del personal especialmente sensible, ya que las condiciones en su entorno de trabajo no son las inicialmente previstas en una primera evaluación practicada por el área de vigilancia y salud.

De hecho, se están dando casos de centros de trabajos de la Junta en los que trabajadores considerados especialmente sensibles tienen a compañeros situados en puestos físicamente cercanos que no están portando la preceptiva mascarilla con el beneplácito de jefes de servicios e incluso secretarios generales técnicos.

Ante ello, el sindicato ha pedido a la Administración una aclaración para que los distintos centros directivos sepan cómo actuar de forma homogénea e intentando preservar la seguridad del personal más vulnerable, de manera que se pueda ofrecer tranquilidad a los trabajadores.