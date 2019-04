CSIF denuncia la caída del sistema de atención de llamadas de emergencias del 061

CSIF Córdoba denuncia la caída del sistema de atención de llamadas de emergencias del servicio 061, que ha estado inoperativo durante 34 horas. La aplicación Centros en Red da servicio a los gestores telefónicos del 'callcenter' del 061 en toda Andalucía para atender y gestionar las emergencias y urgencias extrahospitalarias.

El sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba señala la gravedad de esta situación, puesto que los gestores telefónicos del 061 no pueden atender correctamente las llamadas al no tener acceso a herramientas básicas como la localización, el callejero o la base de datos del Servicio Andaluz de Salud. “La atención al usuario se está realizando sin ningún medio técnico, tan sólo con la ayuda de los médicos coordinadores en las escuchas, tomando nota con lápiz y papel y haciendo llamadas con el teléfono de mesa”, comentan los trabajadores.

Los trabajadores señalan que “la aplicación lleva funcionando con interrupciones desde 2015” aunque es la primera vez en la que ha dejado de funcionar tanto tiempo: “hemos perdido el acceso a toda la red de Andalucía, ahora sólo se gestionan las llamadas de la provincia en la que operas; no podemos atender las que están en espera y tampoco podemos devolverlas. No sabemos decir cuántas llamadas se han podido perder o dejar de atender y, lo peor, no podemos saber cómo esto habrá afectado a la salud de los pacientes”, denuncian.

A esto se suma la falta de información por parte de Ilunion, la empresa subcontratada para la atención de llamadas. En este sentido, CSIF exige que se cumplan los términos pactados en la Proposición No de Ley apoyada por todos los partidos en la pasada legislatura -excepto PSOE- en el Parlamento de Andalucía en la que se instaba a la integración de este servicio básico en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 (EPES-061) y que se retome este tema en la nueva legislatura. Los profesionales que atienden las llamadas de este servicio pertenecen actualmente a una empresa subcontratada (Ilunion) y desarrollan su trabajo bajo las condiciones que marca el convenio de Telemarketing.