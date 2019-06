Cs deja abiertos todos los escenarios de negociación en Córdoba

Ciudadanos ha dejado abiertos todos los escenarios de negociación en Córdoba y no descarta nada. También lo ha hecho en los pueblos de la provincia donde esta formación es decisiva. Nada está cerrado: ni pactar con el PP, ni hacerlo con el PSOE. Primero quieren sentarse a hablar, después decidirán. Ese es el planteamiento de base, pero en cualquier caso deben esperar a la decisión que se tome a nivel nacional, ya que el partido con vocación de centro está en una encrucijada. "Somos un partido que defiende lo mismo en San Sebastián y en Córdoba", ha dicho hoy la numero 1 de Cs por Córdoba, Isabel Albás. Precisamente, la formación naranja celebra hoy una importante reunión que debe decidir si apoyar en toda España al PP, como ha ocurrido en Andalucía, para que gobiernen los populares; si pactan con el PSOE; o si apoyan en algunos lugares al PP y en otros al PSOE.

De momento, Albás y los 20 concejales de Cs en Córdoba hacen equilibrios y no precipitan decisiones sobre posibles pactos. Ya se verá qué ocurre en Córdoba, Baena, Puente Genil o Palma del Río. No se descarta ningún escenario, aunque al menos en la capital es mucho más probable que se siente a negociar con el PP. Isabel Albás espera que la primera reunión con José María Bellido se produzca esta misma semana, aunque en su agenda debe seguir compatibilizando su trabajo en Córdoba con su acta de parlamentaria andaluza. Está a la espera de que el partido le dé vía libre para dejar el Parlamento andaluz, en plena negociación para aprobar los presupuestos.

De la negación con Bellido ha dicho que espera que sea "transparente", programática y que tenga un planteamiento a una generación vista, exenta de ideologías y poniendo en el centro de las políticas a los cordobeses. Si la semana pasada reivindicó con rotundidad la gestión de Urbanismo para Cs, hoy lo ha hecho pero de manera más suave. "No hemos venido a generar problemas", ha dicho Albás, al tiempo, eso sí, de reiterar que el PP ya tuvo su oportunidad al frente de la Gerencia. Respecto a Vox ha vuelto a decir que si "no son necesarios, no hay que contar con ellos", y ha sido muy crítica con el gobierno saliente: "Analizaremos el mandato para saber qué no tenemos que hacer".

Albás ha celebrado esta mañana los "magníficos" y "extraordinarios" resultados de Cs en la provincia, donde de los 32 municipios donde se han presentado han obtenido representación en 13 (en 2015, se presentaron en seis y obtuvieron cinco concejales incluidos los dos de la capital). Así la formación de Rivera ha obtenido representantes en Lucena (2), Puente Genil (1), Montilla (1), Cabra (1), Baena (3), Palma del Río (1), Priego de Córdoba (1), Pozoblanco (1), La Carlota (1), Santaella (1), Pedro Abad (1) y Villaviciosoa (2). En cinco, son decisivo para la formación de gobierno (Córdoba, Lucena, Puente Genil, Palma y Baena), y en tres se han quedado a las puertas del segundo concejal (Puente Genil, Hinojosa e Iznajar). Con todo, es la capital la plaza donde más han crecido, al experimentar una subida del 75%.