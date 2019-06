Cs no negociará con Vox y suaviza su exigencia al PP sobre Urbanismo

Ciudadanos rechaza pactar con Vox. No harán gobiernos tripartitos, y aunque su socio preferente será el PP, podrán pactar con el PSOE siempre y cuando asuman sus condiciones programáticas. Esta fue la decisión adoptada por unanimidad en la ejecutiva nacional de Cs celebrada ayer, y que ya apuntó por la mañana la candidata a la Alcaldía, Isabel Albás, al decir que con Vox no hay que contar en Córdoba, porque «no hace falta».

Así, Cs no cerró ningún escenario en la provincia donde es fuerza decisiva. Ni en Baena, ni Puente Genil, ni Palma, ni Lucena. Primero quieren sentarse a hablar, después decidirán. En la capital, no obstante, el acuerdo lo buscarán con el PP, con quienes aún no se han reunido. Albás espera que la primera cita con José María Bellido se produzca esta misma semana, aunque en su agenda debe seguir compatibilizando su trabajo en Córdoba con su acta de parlamentaria andaluza. Está a la espera de que el partido le dé vía libre para dejar el Parlamento andaluz, en plena negociación para aprobar los presupuestos.

De la negociación con Bellido dijo que espera que sea «transparente», programática y que tenga un planteamiento a una generación vista, que esté exenta de ideologías y ponga en el centro de las políticas a los cordobeses. Si la semana pasada reivindicó con rotundidad la gestión de Urbanismo para Cs, ayer suavizó la demanda: «No hemos venido a generar problemas», dijo Albás, al tiempo, eso sí, de reiterar que el PP ya tuvo su oportunidad al frente de la Gerencia. La dureza la reservó ayer para el gobierno saliente, sobre el que dijo que analizarán su mandato «para saber qué no tenemos que hacer».

Albás celebró ayer los «magníficos» resultado en la provincia, donde de los 32 municipios donde se han presentado han obtenido representación en 13 y en cinco son decisivos para la formación de gobierno. Con todo, es la capital la plaza donde más han crecido, al experimentar una subida del 75% respecto al 2015, una de las mayores de España.