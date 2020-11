Cs lamenta el enfrentamiento entre Vox y PP y dice que no es de recibo para los ciudadanos

Ciudadanos, que cogobierna con el Partido Popular en Córdoba, espera que los presupuestos para 2021, que han pactado ya los socios de gobierno y que empiezan a negociarse con el resto de grupos la semana próxima, se cierren con el máximo consenso. Además, el grupo municipal lamenta la tensión que hay en los últimos días entre Vox y el PP reflejo, según opina Cs, de sus problemas a nivel nacional. «Desde Cs asistimos atónitos al enfrentamiento que parecen mantener el PP y Vox. No es de recibo que los ciudadanos paguen por los enfrentamientos internos entre partidos que nada tienen que ver con los intereses de la ciudad», apuntan fuentes de esta formación.

En referencia al presupuesto municipal, el partido naranja asegura que ha fijado «unas prioridades realistas» con la actual situación de crisis económica y social y confía en que todos los grupos municipales hagan sus aportaciones la semana próxima. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, informó ayer del comienzo de esas negociaciones que "por lealtad", dijo, comenzarán con Vox pese a la manifiesta tensión entre ambas formaciones. «La ciudad debe empezar el año con un nuevo presupuesto que sea reflejo de la nueva realidad de Córdoba, por lo que vernos en una situación de prórroga de presupuestos es algo que debemos evitar a toda costa».

Según informan estas mismas fuentes, "Cs no tiene más objetivo que dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos y a los proyectos que Córdoba necesita para su desarrollo, más precisos ahora que nunca. Ese es nuestro punto de partida y de ahí no nos vamos a mover". Asimismo, para Cs el acuerdo de gobierno que mantienen con el PP "se basa en un objetivo principal sobre el que giran todos los demás, y no es otro que cambiar la inercia de la gestión que hasta el momento se venía desarrollando en esta ciudad, con proyectos que se eternizaban mientras la capital seguía estancada en los peores valores de creación de empleo y de desarrollo económico".

"Cs, con sus cinco concejales y su papel de llave de este gobierno local, seguirá trabajando para que ese objetivo no se pierda de vista, también ahora con los presupuestos que se van a empezar a negociar". En esta línea, desde la formación naranja aseguran que no va a estar en riñas políticas, "porque la sociedad nos demanda seriedad y trabajo. Ciudadanos es parte del gobierno municipal y, por lo tanto, forma parte de la redacción de los próximos presupuestos. Una negociación que previsiblemente comienza la semana próxima y a la que Cs va con los deberes hechos y poniendo encima de la mesa soluciones a los problemas de los cordobeses".