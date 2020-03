Cs e IU se enzarzan por el nombramiento de la nueva gerente del Imtur

La junta de gobierno local ha aprobado esta mañana el nombramiento de la gerente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Remedios Molina Gómez. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Ciudadanos), ha defendido este nombramiento al afirmar que es "la persona que se adapta mejor a la gerencia del Imtur" y ha salido al frente de las duras críticas vertidas hoy por el portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, que ha sacado a relucir un informe de Intervención que pone en duda el proceso seguido, porque se ha nombrado a una de las personas que ha recibido mejor puntuación pero no a la que más puntuación ha obtenido. Por el contrario, un contra informe de Recursos Humanos sostiene lo contrario, como ha recordado la presidente del Imtur y portavoz de Cs.

Albás ha defendido el procedimiento llevado a cabo para la selección de la nueva gerente del Imtur, en base a los estatutos del instituto municipal (que de hecho permiten elegir al gerente de manera discrecional, después eso sí de convocar un proceso selectivo), y ha negado que sea afiliada de Cs. También ha pedido al portavoz municipal de IU que "deje de mentir y se ponga a trabajar". Además, ha exigido a García que deje dar "estos shows" y lo ha animado, por contra, a hacer propuestas a los cordobeses, "que trabaje y sume". La primera teniente de alcalde sí ha sido crítica con la tardanza en la elección del gerente, y ha comparado lo que este mismo nombramiento le ha llevado a la Diputación, un mes y medio, y los algo más de 7 meses que ha empleado el Ayuntamiento para hacerlo. "Necesitamos más personal", ha reconocido.

En la línea de ahorrar tiempo y agilizar los nombramientos de gerentes, el gobierno muncipal trabaja en la modificación de los estatutos del Imtur, el Imgema y el Imdeco, donde ya lo han planteado. Miguel Ángel Torrico, portavoz del PP, ha explicado que la intención es que la elección de gerente se haga como prevé la ley de bases de Régimen Local. "No tiene sentido complicarlo de esta forma cuando al final el procedimiento te permite hacer ese nombramiento", ha reconocido el concejal popular.

Duras críticas de Izquierda Unida

Com anterioridad a la comparecencia de Albás, Izquierda Unida había arremetido con dureza contra el nombramiento de la gerente del Imtur y había pedido al alcalde que "no cometa la barbaridad" de aprobarlo. El portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha denunciado el proceso de selección seguido en el Imtur y ha criticado que no se vaya a nombrar a la persona que mejores resultados ha obtenido en dicho proceso, si no a "la primera coleguita del partido que pasaba por la puerta".

García ha sostenido que Ciudadanos ha querido hacer un proceso "transparente" pero "como no les ha gustado el resultado", al final, han terminado haciendo "un nombramiento a dedo", algo que podría haber hecho desde el principio, "sin engañar" ni "levantar falsas expectativas". El portavoz de IU ha subrayado que estas mismas críticas son las que sostiene la Intervención municipal en su informe y ha asegurado que el nombramiento responde al "clientelismo político" y a "colocar a los colegas" por parte de Cs. Asimismo ha indicado que la persona que obtuvo el número 1 en las pruebas de selección era un trabajador del propio Imtur, con lo que el Ayuntamiento se podría haber ahorrado un dinero. "La fórmula es la peor", ha añadido García, que también ha criticado "el modus operandi" de Cs y "la legión de liberados" que tienen trabajando.

En este sentido, ha añadido que en el Imtur ahora hay un director, un coordinador general y uña gerente, mientras que en el anterior mandato esos tres cargos los aglutinaba una sola persona, Jesús Ligero. "Que Dios nos coja confesados en el Imtur", ha terminado diciendo el portavoz de IU que opina que Isabel Albás y su gestión son "dignas de estudio en una universidad".