Cs insiste en pedir la dimisión de Susana Díaz

Sr. Carrillo, ustedes no sois de centro. No intente engañar a nadie, habeis cometido demasiados errores; ya es tarde para disfraces. Os puede el ansia de poder como a todos, no hay mas que ver las veces que habeis cambiado de chaqueta... Dando pasos a izquierda y derecha, suegun sonaba la musica y como no podia ser de otra forma dejandose caer reiteradamente muy a la derecha, como lo que sois. Asi os va!!