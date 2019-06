Cs congela el pacto, a la espera de las directrices de Madrid

Ciudadanos está a la espera de recibir directrices de su formación en Madrid para retomar la negociación con el Partido Popular en Córdoba. Fuentes del partido naranja, donde nada se mueve si no lo autoriza Albert Rivera, confirmaron ayer a este medio que no darán ningún paso hasta que no reciban noticias de su comité negociador, algo que precisamente puede ocurrir hoy. De hecho, a última hora de la tarde de ayer, PP-A y Cs anunciaron la reunión de sus comités negociadores hoy a las doce en el Parlamento andaluz para abordar por vez primera los posibles pactos de gobierno en Andalucía, incluido el de la capital cordobesa. Cualquier decisión que se adopte en este marco --al que asistirá un único cordobés: José Antonio Nieto-- tendría que ser ratificada por la ejecutiva nacional de Cs antes del 15, día de la investidura.

José María Bellido e Isabel Albás coincidieron ayer en la inauguración de una exposición en el Bulevar, donde intercambiaron unas palabras. Ambos ediles solo se han reunido una vez (el lunes en Sevilla), y no ha habido contactos ni siquiera informales entre otros miembros de estos partidos.

Por otra parte, el pulso que Vox está echando al Gobierno andaluz a cuenta de los presupuestos tampoco ha propiciado nuevos contactos con los dirigentes del partido en Córdoba, pese a que quedaron en llamar a Bellido más adelante.