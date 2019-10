«Creo que Lorca es indispensable para cualquier ser humano»

Disciplinado desde muy niño, amante y virtuoso de la danza, al igual que su hermano mellizo Álvaro. Así es como define a Valeriano Paños, Premio Nacional de Danza 2019, la que fuera una de sus profesoras y mentoras, Maica Moyano. El galardón (en la modalidad de creación), comunicado el pasado lunes, lo comparte este artista cordobés con su compañero Rafael Estévez, almas de la compañía Estévez/Paños. Supieron del premio mientras ensayaban la obra El Sombrero, que estrenarán en el Gran Teatro de Córdoba el próximo 15 de noviembre. El tándem artístico Estévez/Paños nació hace casi dos décadas. En el 2005 estrenaron su primer espectáculo, Tiempo, y desde entonces han sido merecedores de distintos premios. Entre el 2009 y el 2014 formaron parte del espectáculo Flamenco Hoy, de Carlos Saura, y en la Bienal de Flamenco de Sevilla han interpretado y estrenado obras, como Preflamencos o La Consagración.

-¿Cómo valora el premio que acaba de recibir?

-El Nacional de Danza es un honor, un reconocimiento a nuestra labor como creadores, pero también el premio es de todos los bailarines y bailarinas que han formado parte de nuestra compañía desde sus inicios en el 2003.

-¿Qué le parece que Rafael Estévez y usted sean los sucesores de Olga Pericet y Antonio Ruz, los dos cordobeses que fueron reconocidos también el año pasado con el Nacional de Danza?

-Un gustazo, ya que Antonio Ruz y Olga Pericet son compañeros a los que queremos, respetamos y admiramos mucho.

-¿Cuántos premios ha recibido a lo largo de su trayectoria?

-Como bailarín el Premio al bailarín sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid en el 2003. Y con Estévez/Paños y Compañía los premios 7producciones nuevas de la segunda Bienal de Flamenco de Málaga por el proyecto FlamencoXXI:ópera, café y puro; premio Revelación del Festival de Jerez en el 2008 y el Giraldillo a la mejor coreografía de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el 2012 por nuestro espectáculo La Consagración.

-Aunque nació en Barcelona, pronto se trasladó a Córdoba.

-Sí, nací en Barcelona en 1976 y llegué a Córdoba a los 6 años. Me crié en Hermano Juan Fernández (Levante). A los 17 años me fui a vivir a Sevilla y a los 19 me mudé a Madrid. Llevo en Madrid más tiempo que en ningún otro lugar. Soy ciudadano del mundo, pero soy muy cordobés.

-¿En su familia había antecedentes artísticos? ¿Tuvo el apoyo de sus padres para dedicarse a esta profesión?

-En mi familia no hay antecedentes artísticos que yo sepa, pero sí que es verdad que a mis padres les encanta el baile. Tengo un hermano mellizo, Álvaro Paños, que baila divinamente. Es un gran bailarín y bailaor. Su mujer, Carmen, es una gran bailarina. Ambos han trabajado en algunos montajes de Estévez/Paños y Compañía. Tienen su propia compañía de danza, llamada Cordança. Mi hermano y yo siempre hemos tenido el apoyo incondicional de nuestros padres.

-¿Estudió en el Conservatorio de Danza de Córdoba?

-Sí y tengo un gran recuerdo de todas mis maestras. Además, estudié en la escuela de la maestra AraLeo Moyano, en la que aprendí la técnica del ballet clásico, y me formé a su vez con Nuria Leiva, Eva Leiva y Javier Latorre. Por otro lado, tomé todos esos cursillos maravillosos que organizaba la maestra Maica Moyano, en los que tuve oportunidad de estudiar con grandes como el Maestro Granero, Manolete, Joaquín Banegas y muchos otros.

-¿En qué compañías estuvo antes de formar la suya propia?

-Con 17 años fui seleccionado para la Compañía Andaluza de Danza, que dirigió Mario Maya. Trabajé en la compañía de Antonio Márquez, que dirigía el Maestro Granero. Después me fui a vivir a Madrid y allí trabajé en el Ballet de José Antonio, Aída Gómez, Ballet Nacional de España y en la compañía de Blanca del Rey. También trabajé en otras compañías como la Manolote, Losadas o Pura Pasión, de Pino Sagliocco y Joaquín Cortés, y que dirigía el cordobés Cristóbal Reyes. En esa compañía conocí a Rafael Estévez y ahí fue donde comenzamos a forjar la idea del tándem artístico que formamos desde el 2001.

-El 15 de noviembre estrenarán en Córdoba ‘El Sombrero’. ¿Qué podrá ver el público en el escenario?

-El Sombrero es una fantasía coreográfica sobre el proceso de creación de Le Tricorne, de los ballets rusos de Diaghilev y las circunstancias que lo rodearon. Está siendo un proceso muy intenso y bonito. Cada espectáculo que hacemos es distinto al anterior, así que emplazamos al público a que acuda al Gran Teatro el día 15 de noviembre.

-¿Cuántos espectáculos ha traído su compañía a Córdoba?

-Con Estévez/Paños y Compañía representamos La Consagración, en el 2013. En el 2012 se estrenó El Salón de Baile, que creamos Rafael y yo para la Joven Compañía Nosolodanza, en el que descubrimos a chicas que ahora forman parte de nuestra compañía. También estuvimos con el Ballet Flamenco de Andalucía con el espectáculo de … Aquel Silverio y he actuado en Córdoba con otras compañías hace años.

-Su anterior espectáculo se llamaba ‘Flamencolorquiano’. ¿Es indispensable Lorca en la vida de todo bailarín, en cualquier disciplina artística?

-Creo que Lorca es maravilloso e indispensable para cualquier ser humano.

-¿En qué recinto de Córdoba le gustaría actuar al margen de en el Gran Teatro? ¿En algún monumento?

-No tengo preferencia. En Córdoba, toda ella.

-¿Y qué tipo de obra le gustaría estrenar en su tierra, sobre qué temática y con quién contaría?

-Cualquier temática universal. Y contaría con todo aquel artista que me motive, me emocione y me inspire.

-¿Cómo es un día suyo? ¿Cuántas horas le dedica al trabajo?

-Un día mío: sumergido en danza. Horas: no miro el reloj. Me encanta transmitir a los bailarines y bailarinas todo aquello que aprendí de mis maestros, todo aquello que aprendí de compañeros, de mi paso por la danza y todo aquello que aprendo o descubro día a día. Me gusta enseñar, porque se aprende.

-¿Qué protagonismo estima que tiene la danza en Córdoba?

-Existe mucha afición a la danza y además hay muchos cordobeses y cordobesas bailando por el mundo.

-¿Se asocia más el bailarín cordobés al flamenco que a otras danzas clásicas o contemporáneas?

-En Córdoba he aprendido la danza clásica al igual que el flamenco. Casi la totalidad de los cordobeses y cordobesas de mi generación que nos dedicamos a la danza hemos aprendido todas las disciplinas.

-¿Piensa que los musicales pueden contribuir a que más niños estudien danza?

-Claro que puede animar. Que todo estímulo sea bienvenido.

-¿Interesa la danza a las administraciones y a patrocinadores privados o es muy complicado poder financiar cada proyecto?

-La danza le interesa a quién le interesa. Hay personas en las administraciones y patrocinadores privados que aman la danza. Al final, es cuestión de personas, de sensibilidades y de gustos.

-En su compañía, ¿qué papel desempeña Rafael y cuál usted?

-Estévez/Paños y Compañía es una compañía creada y dirigida por ambos, en la que coreografiamos y bailamos los dos.

-¿Le gusta que les clasifiquen como clásicos, flamencos, contemporáneos? ¿Sin etiquetas?

-Sin etiquetas. Somos hombres que bailan, coreografían y dirigen.

-¿Por qué Rafael y usted dejaron la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía el año pasado?

-Estuvimos dos años y ya en diciembre del año pasado emitimos un comunicado explicando la situación.

-En el mundo de la danza, ¿a quién más admira actualmente?

-A muchísimos y muchísimas. Sería injusto enumerar, porque se me puede olvidar alguien. Admiro a los maestros y maestras que nos anteceden, a los compañeros y compañeras y a los jóvenes con talento que vienen empujando fuerte.

-¿Cuándo baila qué siente?

-Que el tiempo se detiene.

-¿Qué le aporta el público?

-Energía.

-¿Le trata bien la crítica?

-Siempre he sentido respeto por parte de la crítica. Nos sentimos queridos en el extranjero y en España.

-¿Se siente reconocido por su ciudad?

-Sí, claro.

-Hace poco participó en la Cátedra de Flamencología de Córdoba. ¿Viene a su ciudad con frecuencia?

-No voy todo lo que quisiera por falta de tiempo. Cuando vengo, lo hago para ver a mi familia y a mi sobrino. Hace poco fuimos invitados por el director de esta cátedra, nuestro querido y admirado Arcángel, a participar con una charla sobre nuestro trabajo. Fue muy bonito ser entrevistado por el maestro Faustino Núñez, al que queremos y admiramos enormemente, y que es alguien que aporta cosas muy importante para el mundo del flamenco. Charlamos ante un público entusiasmado e interpretamos un par de piezas de nuestro repertorio.

-¿Está pensando ya en el próximo espectáculo, aunque esté inmerso en el actual?

-Sí. Estamos ahora mismo con la cabeza puesta en El Sombrero, pero ya estamos maquinando el siguiente. No podemos evitarlo.