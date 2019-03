Correr por la igualdad

«Me gusta mucho el atletismo y me encanta competir. Además es una carrera especial al ir juntas tantas mujeres. Es la segunda vez que corro en ella, hace dos años me quedé cuarta y hoy me he superado». Lo contaba aún con la respiración agitada y con una gran sonrisa en el rosto Virtudes Corpas, que fue ayer la ganadora de la quinta edición de la Pink Running Córdoba, la carrera que organiza Cadena 100 con motivo del Día de la Mujer.

En solo 19 minutos y 40 segundos, Virtudes completó el recorrido de cinco kilómetros que partió de la plaza de las Tres Culturas a las 10.00 de la mañana de este domingo. En la prueba participaron más de 2.000 corredores, sobre todo mujeres, aunque también bastantes hombres que se suman a esta carrera pese a que sus tiempos no puntúan oficialmente.

La meta de la Pink Running estaba en el mismo lugar de partida, la plaza de las Tres Culturas, donde tras la entrega de premios se celebró una actuación del cantante Huecco en medio de un ambiente muy animado. Muchas de las correderas llevaban pelucas, tutús o pañuelos morados y rosas.

Inmaculada Cabello de Alba, miembro de la organización, señalaba que «este año han participado más mujeres, hemos repartido más de 2.000 dorsales, yo he llegado a ver hasta el 2.050». Cabello de Alba explica que esta carrera se celebra «para conmemorar el Día de la Mujer y por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres; el oyente que buscamos es una mujer que defienda estos valores».

Cuatro categorías

La prueba cuenta con cuatro categorías, por tramos de edades: Cadena 100 Happy Hour (entre 16 y 22 años), Mejor Variedad Musical (entre 23 y 34 años), Buenos Días Javi y Mar (entre 35 y 49 años) y Cadena 100 Por Ellas (más de 50 años). La ganadora de la prueba tiene 38 años y corrió en la categoría Buenos días Javi y Mar.

En Mejor variedad musical la ganadora fue Mónica García Espejo, con un tiempo de 21,49 minutos. Inmaculada Villatoro Arroyo tuvo la mejor marca en la categoría Por ellas: 22,39 minutos, y María Viñuela Urbano, con un tiempo de 22,53 minutos, fue la vencedora en la categoría Happy Hour.

Encarna, miembro del club Amigos del coche escoba, ha participado casi todos los años en esta prueba y esta vez se ha sentido «muy feliz, muy contenta, esto está muy animado, hay mucha gente apoyando a la mujer y ha hecho muy buen tiempo». Otra corredora, Maribel López, decía que «me gusta correr, me da mucha alegría, y siempre que puedo participar en las carreras lo hago. La edad no es ningún límite, al contrario, las mayores de 50 estamos muy fuertes». Por su parte, Charo afirmaba que «correr es mi forma de vivir». Ella ha corrido todas la ediciones de la Pink Running y destaca que «sientes una sensación muy bonita, haces algo que te gusta, te motiva, te sientes feliz. Y sobre todo porque somos casi todas mujeres y reivindicamos nuestros derechos».

Victoria y Lucía son muy jóvenes y era la primera vez que hacían la prueba porque «hace poco hemos empezado unas clases de correr en el gimnasio en el que estamos y el profesor nos ha ido motivando. Como esta carrera era solo de 5 kilómetros y por el Día de la Mujer pensamos que era la mejor opción».