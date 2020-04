Coronavirus en Córdoba: Podemos exige una renta municipal para las familias vulnerables

El grupo municipal de Podemos ha indicado que tras la aprobación de los presupuestos municipales para el 2020 seguirá trabajando en la implantación de una renta garantizada que ayude a las familias cordobesas más vulnerables. El grupo municipal volverá a plantear esta renta en el futuro plan de choque como un elemento básico para el rescate ciudadano y complementario al resto de ayudas que se desarrollarán desde el gobierno autonómico y central.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Podemos, a través de una nota, lamenta que la enmienda que contemplaba esta renta no fuera aprobada en el Pleno de presupuestos del pasado 16 de abril. El grupo señala que "no hubo ningún gesto en firme o negociación para su aceptación y futura implantación por parte del equipo de gobierno, solo compromisos que no se materializaron en una partida presupuestaria". No obstante, reconoce que, "al menos, el teniente de alcalde de Hacienda se comprometía, a petición del grupo de Podemos, a negociar con entidades bancarias con las que tenemos créditos importantes un periodo de carencia para liberar recursos para esta renta garantizada tras un estudio por técnicos municipales".

Los dos concejales de Podemos esperan poder conocer cuanto antes las primeras líneas del plan de choque, del que, por ahora, "no se sabe nada, más allá de lo poco publicado en prensa". Podemos esperan que "las declaraciones del alcalde de una estrategia consensuada y conjunta con todos los grupos del Consistorio no queden en meras palabras, como se ha hecho sentir en los presupuestos, al no aceptar las modificaciones económicas propuestas por la oposición, y se pueda construir un plan de choque a esta crisis de forma conjunta". Mientras tanto, Podemos seguirá trabajando la renta municipal junto a una treintena de colectivos de la ciudad que han exigido esta medida a través de un manifiesto.