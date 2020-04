Coronavirus en Córdoba: Podemos denuncia "situaciones dantescas" en la atención social

El grupo municipal de Podemos ha denunciado este jueves las situaciones “dantescas e insostenibles” que viven muchas familias en Córdoba a causa de la crisis del coronavirus y ha exigido al alcalde, José María Bellido, que actúe “inmediatamente”, ponga “orden y aplique la cordura y la lógica”.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha denunciado la situación de los trabajadores de los Servicios Sociales que “están desbordados”. Aunque reconoce que es cierto que ha habido refuerzo de personal, lamenta que mañana se van 15 del programa Emple@, respecto a los que pidió que se les prorrogasen los contratos sin lograrlo.

“El Banco de Alimentos –señala- está también desbordado, sin una hoja de ruta y repartiendo cada dos semanas”, así como la plataforma Todos por Córdoba. En cuanto a los voluntarios, asegura que también se encuentran sobrepasados por esta situación y asumiendo un “rol que no es suyo”, ya que, según indica, le les está desviando llamadas de familias que les están contando sus problemas y no saben cómo atender. A esto se suma el que “gran parte del peso recae” en los colectivos con los que el Ayuntamiento ha firmado un convenio para el reparto de comida. En este sentido, la concejala no entiende por qué las subvenciones que les da el Ayuntamiento caducan en dos semanas. La edil asevera que tampoco está funcionando bien el plan de entrega de comida a los escolares, ya que “hay colegios que aún no tienen una lista de los niños que deben recibir los alimentos”.

La portavoz de Podemos asegura que el grupo municipal no quiere “que se haga justicia social, ni caridad, ni ayudas miserables” sino que las familias que lo necesiten reciban dinero para que puedan hacer la compra y “sigan sus hábitos diarios de vida”. Por ello, piensa que una “renta garantizada municipal es la única solución digna para no caer en el asistencialismo”, al menos “mientras llega, o como complemento, al mínimo vital” que gestionará el Gobierno en mayo.

Pedrajas niega que una ayuda se resuelva en diez días, como afirmó hace unos días el alcalde. Según asegura, “transcurren entre doce y veinte días” desde que una persona logra que le cojan el teléfono y se empiece a gestionar la ayuda. La edil no entiende por qué no se atiende a personas con recibos pendientes o multas sin pagar.

Pedrajas, que ha pedido “menos palabras y más hechos”, ha hecho balance de la gestión de la crisis sanitaria desde el inicio del estado de alarma. La concejala ha reconocido que en los primeros momentos “se hicieron bastantes cosas de atención a personas sin hogar y de poner recursos para atender a la emergencia alimenticia” y había mayor contacto “entre oposición y gobierno”, pero esa “comunicación fluida dejó de existir”.

Por su parte, el concejal Juan Alcántara ha expuesto cuatro ejemplos de personas que se han dirigido a ellos para exponerles su situación, como Merche, “una madre con una hija de cuatro años, que no cobra nada desde febrero y que espera que la llamen para recoger su comida para quince días”. Otro caso que ha citado es el de “Marisa, que tiene dos hijos y no tiene ingresos y lleva dos semanas llamando a Servicios Sociales y solo la remiten a la Iglesia porque tiene una multa pendiente”. También está “Pedro, que tiene cuatro hijos, la nevera vacía y pide ayuda desesperadamente”, o “Vanesa, madre soltera, con un hijo de 4 años y es la primera vez que acude a Servicios Sociales pero no le dan ninguna opción de ayuda porque tiene un impago del impuesto de sucesiones y la envían a la caridad”.