Coronavirus en Córdoba: el Mayo Festivo está "en el alero", dice el alcalde

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido, durante la comparecencia que ha tenido esta mañana y en la que ha felicitado a los cordobeses por su "excepcional" comportamiento, que la celebración del Mayo Festivo está "en el alero" y que las especiales circunstancias que rodean a la ciudad por la crisis del coronavirus hacen que "a día de hoy ninguna de estas fiestas podrían celebrarse". El regidor popular ha querido ser claro y contundente sobre las fiestas de mayo, que debían dar comienzo el primer fin de semana de mayo con las cruces.

"La situación ha cambiado y el enfoque no puede ser el mismo", ha dicho en respuesta a la pregunta de la prensa sobre si se podrá celebrar el Mayo Festivo. "La pregunta es al contrario, porque todo está en cuestión. Ahora mismo nada se podría celebrar", ha dicho el alcalde que solo ha dejado una ventana abierta al decir que "cuando recuperemos la normalidad se verá si alguna (de estas fiestas) se puede celebrar". En cualquier caso, Bellido insiste en que se haya tomado o no una decisión formal al respecto, "a día de hoy no se podría celebrar ninguna".