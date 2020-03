Coronavirus en Córdoba: malos tiempos para vender viviendas

Malos tiempos para vender viviendas. Inmobiliarias, promotoras y clientes se están viendo afectados por el estado de alarma por el coronavirus, que no está siendo un buen momento ni para comprar ni para vender una vivienda por las limitaciones que impone y por la incertidumbre que genera. Durante esta etapa de confinamiento, inmobiliarias y promotoras ofrecen sus productos a través de sus web o del correo electrónico, mientras que las grandes empresas proponen visitas virtuales. Sin embargo, el ánimo no está para comprar, ni siquiera para poner a la venta un piso.

"Está todo muy parado, no se pueden realizar visitas ni atender al público y hay incertidumbre económica y preocupación por subsistir, no hay ganas de nada", señala el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Agustín León, convencido de que "comprar una vivienda no es una preocupación ahora". León considera que esta crisis, que también tiene impacto en los alquileres, tendrá en el sector inmobiliario los mismos efectos que en el comercio, aunque se muestra optimista, ya que piensa que "será pasajera, y no como la del 2008, y que se seguirán construyendo y vendiendo pisos".

El responsable del portal obranuevaencordoba.es, Juan Manuel Gómez, asegura que "cerrar operaciones ahora es complicado" por la preocupación general que hay, "pero para sembrar es un tiempo perfecto", ya que las obras de edificación siguen, "la gente está en casa y tiene más tiempo", la "venta sobre plano no necesita más que un correo electrónico" y "se están potenciando las visitas virtuales", aunque hay quien no tiene esa herramienta.

Neinor Homes y Metrovacesa ofrecen visitas virtuales

Visitas virtuales ofrece Neinor Homes, que tiene varias promociones en Córdoba. Los interesados en ver un piso tendrán que reservar una cita con uno de los comerciales, que guiará de manera virtual al cliente y resolverá sus dudas. Otra novedad es que Neinor Homes ofrece la posibilidad de formalizar una prereserva online de 500 euros en vez de la reserva presencial de 3.000. Esta promotora y otras como Aedas Homes, Habitat Inmobiliaria, Metrovacesa y Vía Célere (todas, excepto Aedas, con promociones en Córdoba) han acordado aplazar el cobro de los próximos dos pagos a cuenta a los clientes que lo deseen. La empresa señala que los clientes siguen disponiendo del servicio de atención Neinor Experience.

Metrovacesa asegura que cuenta con "un plan de continuidad de negocio sólido, así como con todos los medios tecnológicos necesarios, que nos permiten garantizar la continuidad de nuestros servicios en su totalidad". La promotora ofrece visitas virtuales guiadas con el asesor comercial y atención del equipo de experiencia de cliente. Asimismo utiliza la firma digital para las operaciones.

Incertidumbre ante la entrega de llaves

El estado de alarma afecta no solo a las visitas, sino también a las entregas de pisos y a las mudanzas. Emfisa tiene una promoción en Turruñuelos pendiente de la licencia de primera ocupación, que, al no haberse celebrado comisión municipal, tendrá que llegar por resolución o mediante una declaración responsable, fórmula, que según su responsable, Fernando Peña, estudia Urbanismo. En cualquier caso, Peña lamenta que "los plazos se alargan", ya que incluso la firma ante notario es más compleja y "los clientes no pueden ir a visitar la vivienda, ni mudarse".

En un estado menos avanzado ha sorprendido esta crisis a su promoción de la calle Acera Fuente de los Picadores, cuya cooperativa está constituida pero ha tenido que suspender una reunión y posponer todas las gestiones. Peña asegura que han contactado con los clientes, que están intranquilos, para explicarles la situación y tranquilizarlos. En cuanto al mercado de segunda mano, Peña, que también es vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), lamenta que "ha caído totalmente", ya que "no puedes visitar viviendas ni captar nuevas". Su percepción es que "la gente no está ahora para buscar pisos".

Circunstancias dispares

El estado de alarma no ha sorprendido a todos en la misma situación. A Nadir Gestiones Inmobiliarias le ha pillado con el 100% vendido de una fase de un residencial que promueve en régimen de autopromoción en la zona del Zoco (O7), cuyas obras siguen su curso, y con el 99% adjudicado también de la siguiente, de la que solo le queda un piso y para la que espera la licencia de obras. Es más, en esta semana, asegura Nadir, ha vendido un par de viviendas. Lo que sí ha tenido que paralizar es el estudio de nuevas promociones.

El gerente de Hogarly, Juan José Pedrajas, plantea un problema que puede ser común a otras inmobiliarias. "Tengo operaciones en curso de herencias previas pero tengo problemas para llevarlas a cabo" por "el atasco que se está produciendo en el Registro de la Propiedad", que va a ir a más al necesitar una nota simple los propietarios de viviendas que vayan a solicitar el aplazamiento de la cuota de la hipoteca. Por ello, lamenta que ni siquiera puede avanzar en esas operaciones ni "cobrar lo que tengo apalabrado". Desde que cerró la inmobiliaria el viernes 13, su trabajo se ha visto reducido a los anuncios, a llamadas y a poco más. "La gente no está pensando en comprar, tiene miedo por las incertidumbres económicas", concluye, "no es una situación ideal para hacer un trato".

Inmocodix, por su parte, asegura que la "venta es inviable" pero el alquiler sí, ya que "en el arrendamiento se puede hacer el contrato y la gestión de forma online", sin visitar el domicilio y a través de fotos y vídeos. Su opinión es que "comprar una vivienda no es cosa tan de primera necesidad como el arrendamiento".