Coronavirus en Córdoba: los estudiantes viven con incertidumbre el aplazamiento de la Selectividad

Incertidumbre es el estado de ánimo que reina entre los estudiantes de segundo de Bachillerato ante la medida tomada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas de aplazar los exámenes de Selectividad de este año, previstos durante las primeras semanas de junio, tras la suspensión de clases por el coronavirus.

Mientras los estudiantes intentan desde sus casas continuar con el temario previsto con la ayuda de sus profesores a través de internet, esta medida ha causado una gran preocupación entre ellos, porque no está claro cuando se realizarán las pruebas de acceso a la Universidad y habrá que esperar, como en casi todo, a ver cómo evoluciona esta crisis sanitaria.

Ante esta noticia, Miguel Aranda, que estudia en el colegio La Salle el Bachiller Biológico, señala que esta decisión le genera incertidumbre, sobre todo, porque "no sabemos la nueva fecha y, además, esto lo cambia todo". Lo que sí está funcionando muy bien, a juicio de Miguel, son las clases on line que está recibiendo con el mismo horario del colegio. “Con esta medida, todo se aplaza, desde los exámenes, hasta las correcciones, la fecha en la que sabremos la nota de corte y hasta el propio curso en la Universidad”, continúa Miguel, que, ante la confusión, vive su confinamiento en casa delante de los libros a la espera de noticias.

Miguel Aranda.

En esta misma situación se encuentra Juan Tarín, que cursa estudios de Arte en el IES Góngora, y asegura que él y sus compañeros viven una situación confusa que se aleja mucho de la ideal. “Ahora mismo todas las opciones son regulares porque aunque sigamos atendiendo a las clases a través de internet, el contacto con el profesor es muy importante”, dice Juan, que también entiende que “aplazar la Selectividad nos vendría bien puesto que estamos perdiendo muchas clases, pero, por otro lado, no sabemos cuando se celebraría la segunda convocatoria, que mucho más tarde no se podría ser, por lo que el margen entre una y otra sería mucho más pequeño”.

Por otro lado, también le preocupa, si el curso se alarga, “no disfrutar de las tres semanas que normalmente se tienen para centrarse en la Selectividad”. Mientras se conocen más noticias, Juan sigue estudiando en casa sin perder el ritmo con la ayuda de sus profesores, que le manda temarios y actividades que suplantan los exámenes, lo que este estudiante recibe con satisfacción porque, al menos, “no perdemos esas pruebas”.

Juan Tarín.

Por su parte, Claudia Castillo, estudiante del Bachillerato de Ciencias de la Salud en el colegio Virgen del Carmen, vive esta situación igual que Juan y Miguel. "No me gusta la idea de que se aplace la Selectividad", aunque de la forma que están estudiando ahora no es la más idónea para presentarse a esta prueba, dice. "Estamos estudiando en casa pero no se pueden resolver las dudas de la misma forma que si estuviéramos en clase”, dice Claudia, que siente mucha confusión ante los nuevos plazos,. “Es un poco de lío, pero espero que no cambie mucho nuestros planes”, asegura esta estudiante, a la que en septiembre gustaría iniciar los estudios de Psicología. Ya se verá .