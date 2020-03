Coronavirus en Córdoba: el Banco de Alimentos necesita 125.000 kilos al mes hasta septiembre

El Banco de Alimentos necesita una media de 125.000 kilos de productos al mes para cubrir su demanda. Al no poder llevar a cabo operaciones kilo desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus, ha recurrido a las donaciones, de las que depende durante los próximos meses hasta que todo vuelva a la normalidad. “Entre 120.000 y 125.000 kilos es la cantidad de alimentos que entregamos al mes y que, por tanto, necesitamos de aquí a septiembre”, explica el presidente del Banco de Alimentos, Carlos Eslava.

El Banco de Alimentos está recibiendo donaciones en especie y en metálico desde que no puede realizar operaciones kilo. “Desde que no hacemos operaciones kilo, estamos terminando lo que queda por clasificar, y ya no tenemos nada más hasta que se reinicie” la campaña, indica. Por ello, de aquí a septiembre, su esperanza es que esas donaciones que están realizando muchas empresas continúen, pero, y según señala, “el problema es que esto es una carrera larga y no queremos que se acabe el furor, que luego viene julio y agosto”.

La entidad trabaja con el Ayuntamiento en un convenio, del que ya hay un borrador, para colaborar en la distribución. El presidente del Banco de Alimentos explica que “hemos hablado estos días con Protección Civil y con los Servicios Sociales porque en la lista de instituciones que tenemos hay entidades abiertas que están funcionando, otras están cerradas y no reciben alimentos ni entregan, y otras tienen alimentos pero cerraron y no los repartieron”. El Banco de Alimentos transmitió a Protección Civil que “hay sectores que no están recibiendo alimentos porque las entidades de reparto no hacen la distribución”. Según indica, Protección Civil pidió una relación detallada con las distintas casuísticas “para hacer gestiones con estas entidades para ver si pueden ayudar en algo”.

La idea del Ayuntamiento es, según indica, que “las entidades hagan la distribución en centros habilitados que reúnan las condiciones”, como los colegios en los que el Ayuntamiento está ofreciendo comidas a alumnos en situación de exclusión social, para que “puedan distribuir alimentos con garantía”, pero “el problema está en llevar los productos allí”, que es en lo que se trabaja para que el convenio surta efecto.

El Banco de Alimentos, a través de una nota y en su propia web, indica que “dos grandes esperanzas se abren” para asegurar los canales de distribución, que son “el talón de Aquiles” en estos momentos, la colaboración con Protección Civil, “que va a apoyar y reforzar las instituciones asistenciales que colaboran”, logrando que “sigan operativas en su mayor número y el mayor tiempo posible”; y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que va a “estudiar canales de distribución a los más necesitados”.

La entidad sigue recibiendo donaciones y entre ellas cita la de un palet de arroz donado por Comercial Sapisa y que ha llegado en furgones de Correos, o la de 10.000 kilos de plátanos de Canarias. El Banco de Alimentos explica que AEMO pondrá en marcha una campaña de recogida de aceite y que aporta 1.000 euros.