Coronavirus capitular

El Ayuntamiento de Córdoba ha activado un plan de contingencia contra el coronavirus y comprado mascarillas y geles para los conductores de Aucorsa que se juegan el tipo a diario, sumándose así a la histeria/prudencia mundial por la enfermedad del covid-19 (intimida el nombre, ¿eh?). Lo malo, siembro la duda, es qué hacer si el virus estaba ya dentro del edificio capitular. ¿Cerrar? ¿Aislar? ¿Echarlo todo abajo y volver a empezar? Lo sé, parezco una desaprensiva diciéndolo así, pero entienda que estoy aburrida de oír esta semana que los periodistas tenemos la culpa de todo esto por darle al virus tanto bombo y platillo, y sembrar el caos que, por otra parte, es lo que nos gusta de verdad.

Así que, como de todos modos lo piensan, por mí que no quede añadir más leña a este fenómeno viral --ahora sic que sic-- que nos va a dejar sin darnos la paz (de besos no podemos hablar esta semana en Capitulares, porque la cosa está muy mal) y sin poder acercarnos al Rescatado, ni al Prendimiento, ni a la pila bautismal. Rezar, en cualquier caso, pueden y deben.

Es más, puede ser que usted, si no es de Vox claro está, se encuentre en estos momentos de la jornada dominical en medio de la manifestación del 8M y gritando a pleno pulmón «nosotras parimos, nosotras decidimos» sin mascarilla. Así, a pelo, entre ecofeministas, femistas amazónicas, feministas de la cuarta ola y mujeres ante todo (el PP ha vuelto a la manifestación con ese lema después de dos años de desencuentros con el feminismo), así, decimos, lo mismo pilla un pedazo de virus sin necesidad de viajar a la región china de Wuhan (dice mi jefe que si pronuncia por separado y enérgicamente estas dos sílabas se hace un Chimo Bayo facilito). La vida, en suma, se está volviendo una ruleta rusa en toda regla de la que cada vez es más difícil escapar. Al final, ojo spoiler, moriremos todos.

En Capitulares, además de que los socialistas se han hecho un loft en sus dependencias municipales (han tirado todos los tabiques y los grupos vecinos esperan con ansia la inauguración y las tapas), se ha celebrado esta semana un pleno extraordinario del tipo pa na. Me explico, que dicho así suena muy bruto.

Resulta que la oposición lo había solicitado para aclarar si las ordenanzas fiscales, es decir, los impuestos municipales que usted y yo pagaremos este año --y que seguiremos pagando, no se ilusione--, se han tramitado legalmente o no. «Queremos agotar la vía política», dijeron PSOE, Podemos e IU, dando a entender que a los tribunales no recurrirían sin apurar el camino administrativo mínimo, pensamos, hasta terminar el pleno. Eso dijeron pero no era verdad, porque habían ido ya, hacía una semana, al TSJA para que no se les pasaran los plazos del recurso. «Fullería. Hemos sido engañados», dijeron los miembros del Gobierno local, a los que de nada sirvió contar con informes (no con el del secretario municipal, porque ese fue vetado) que aseguraban que el expediente se hizo bien y tal y tal. Así las cosas, aunque se debatió y se votó y se contó con Vox y salió por mayoría que todo se hizo fetén, de nada sirvió porque la oposición ya había acudido al alto tribunal. Ahora, perdón por el rollo que les he soltado, será un juez el que determinará si las cosas se hicieron conforme a la ley o no, aunque mientras eso sucede a usted y a mí nos toca pagar igual. Qué quiere que le diga, en los plenos hemos visto cosas que dejarían lo del ataque a las naves en llamas más allá de Orión en una película para parvulitos. Así nos va.

La semana también se ha despachado con cambios importantes en los partidos de la nueva política, que cada vez se parecen más a los de toda la vida del señor. Así, aunque nacieron asamblearios, están cogiendo, ante el asombro y la incredulidad de su propia militancia, unas hechuras verticales de corte clásico que marean. Luego no querrán que las bases se cabreen. Tanto Vox como Podemos han fortificado estos días un poco más sus direcciones nacionales, que alargan sus mandatos y refuerzan su poder. Ole ahí. En Ciudadanos, después de la marcha de Rivera, también están de cambios, y en Córdoba han elegido --sin apenas pelearse-- a seis compromisarios para votar a Arrimadas el fin de semana que viene. Antes de eso, y si no se clausura el Ayuntamiento de Córdoba (no caerá la breva, no caerá), tendremos un pleno prometedor.