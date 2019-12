Los cordobeses pueden jugar hasta 45,4 millones de euros para el Gordo

Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en Córdoba -puestos a la venta en papel- billetes para el próximo Sorteo Extraordinario de Navidad por valor de casi 45,4 millones de euros, lo que, de venderse en su totalidad, arrojarían un gasto medio por cordobés de 57,81 euros para el Gordo, y suponen ser la sexta provincia andaluza por volumen de décimos puestos en venta.

En las ventas del sorteo de mayor tradición en España, los hábitos de compra de los cordobeses de billetes y décimos también continúan con los usos habituales que vienen registrándose desde hace años, en los que las terminaciones de la primera decena, sobre todo los números que concluyen en 13, 15, 17 y 19, siguen siendo los más vendidos, al igual que en el resto de España, como señalan desde la delegación comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Córdoba y confirman los propietarios de las tres administraciones de la capital, y de la primera del resto de municipios situada en Puente Genil, que más números para este sorteo venden en Córdoba.

Junto a estas terminaciones, hay «especial predilección por los números terminados en 13 y 69, y por los números que no repiten ninguna cifra», explica Purificación Brito, de la Administración número 5 de Córdoba San Álvaro, situada en la calle Foro Romano. Y no son pocos los que piden un número terminado en su edad o en el año de su nacimiento. Todo ello sin olvidar el campo de la superstición, «donde algunos no quieren que el número tenga ningún cero, u otros buscan uno que la suma de sus cifras individualmente dé 20», indica Teresa García, de la Administración número 1 de Puente Genil.

Por lo que respecta a las ventas, las administraciones cordobesas llevan vendidos a poco más de una semana para el sorteo, que se celebrará el domingo 22, un 6% más de décimos que a la misma fecha del año anterior, según datos de la citada delegación comercial. Sin disponer aún de cifras concretas, las administraciones consultadas confirman que sí se ha vendido más que en el 2018, en unas compras cuyas primeras reservas de décimos comenzaron en junio, se iniciaron en julio y agosto, y han ido incrementándose a medida que se acerca la fecha del sorteo. Especialmente durante este mes, motivadas «por el Puente de la Constitución-La Inmaculada y por el espectáculo de luz y sonido del centro», que está llevando durante estos días a más gente a esta zona, y con ello, más ventas, según afirman, entre otros, Juan Francisco León, que lleva más de 30 años al frente de la administración más antigua de Córdoba, El Gato Negro de Las Tendillas, con 55 años de historia.

En cuanto a colectivos, grupos de trabajadores y hermandades están entre los clientes más habituales, como confirma también Rafael Esquina, de la número 19 San Rafael de la calle Ángel de Saavedra. Tanto para los clientes de grupo como individuales, recordar que Córdoba capital ha sido agraciada con el Gordo en tres ocasiones (1963, 1978 y 2018), y otros 8 municipios también. Para este año, esperar la suerte.

El día del sorteo, puedes comprobar tus números de la Lotería de Navidad en directo en nuestra página especial dedicada al sorteo.