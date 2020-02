Cordobeses en la Italia del coronavirus

Eduardo Serrano Bonilla, de 21 años, es un estudiante de Erasmus de la Universidad de Córdoba que lleva en Milán desde el 16 de septiembre que comenzó cuarto curso del grado de Turismo en la Universidad Libre de Lengua y Comunicación de esta ciudad del norte de Italia. Estaba muy contento porque esta semana, con motivo del puente de Andalucía, iban a viajar hasta Milán varios primos suyos de Fernán Núñez, la localidad natal de todos, para pasar con él unos días.

Sin embargo, la expansión del coronavirus por el norte de Italia y las medidas restrictivas que se han adoptado en toda la nación, que incluye el cierre de los principales monumentos, teatros, cines y puntos de obligada visita en la ciudad, han hecho cambiar de opinión a sus primos que han anulado el viaje. Tampoco viajarán hasta allí unos amigos de Eduardo, que junto a él iban a hacer varias excursiones en marzo.

Este joven, que está interno en una residencia de estudiantes, no se plantea de momento volver a España, porque en principio las clases solo se han suspendido esta semana, aunque él sospecha, teniendo en cuenta el hilo que está tomando la situación. que la suspensión pueda prolongarse. “Hasta el jueves 20 de febrero estuve yendo a clase con normalidad. Pero ya el viernes se comunicó la suspensión de toda actividad universitaria y en la propia residencia donde vivo en los ascensores se han colgado mensajes con los principales consejos preventivos que hay que seguir para evitar la expansión de este virus y también en la entrada a este edificio han instalado un dispositivo con gel desinfectante”, comenta.

“Apenas he salido desde el viernes de mi habitación, aunque la residencia se ha quedado casi vacía, pues muchos de los internos,como son de ciudades próximas, se han marchado a sus casas mientras no hay clase. Este domingo si salí para ir a un supermercado que tengo a un minuto. Lo dejé para última hora porque pensé que habría menos gente y las estanterías del supermercado estaban totalmente arrasadas, como si hubieran entrado a robar. En el supermercado no quedaba pan ni agua, como si hubiera habido una guerra”, relata Eduardo.

Aunque la residencia en la que vive este joven de Fernán Núñez se encuentra retirada del Milán turístico y está en las afueras de la ciudad, a través de su cuarto Eduardo ha visto pasar a algunas personas con mascarillas. Este joven Erasmus se muestra confiando en que pronto habrán repuesto las existencias de víveres en el supermercado y tiene pensando ir a comprar una mascarilla, que el domingo no pudo hacerlo porque estaba cerrada la farmacia más cercana y en el supermercado también se habían agotado.

Eduardo se acuerda mucho en estos días de su familia y se muestra preocupado por el parón que están sufriendo las clases en la Universidad, ya que no está previsto recuperar nada ni vía correo electrónico ni en otro formato al haberse anulado toda actividad académica. La situación que se está viviendo además en el ámbito universitario se complica porque la llegada de muchos alumnos de segundo cuatrimestre de Erasmus a Milán pues seguramente se haya pospuesto o tendrá que hacerse.

La cordobesa Alba Ortiz disfruta de una beca Erasmus en Parma. Foto: CÓRDOBA

Alba Ortiz: “Las mascarillas y el gel de manos están agotados"

Alba Ortiz tiene 20 años y disfruta de una beca Erasmus en Parma. Allí vive desde septiembre y fue advertida este domingo por la universidad en la que estudia Educación Infantil de que esta semana se anularían las clases y los exámenes. Tampoco iban a permitir el acceso a la biblioteca. Según el relato de esta estudiante, “las mascarillas y el gel de manos están agotados en todas las farmacias”. En su caso, ella se encuentra bastante preocupada por esta situación y está pensando en volverse a Córdoba aunque lamenta que ahora sea “más complicado viajar a España porque están cancelando muchos trenes y los vuelos se están agotando”. Alba ha decidido no salir a lugares públicos y también denuncia el desabastecimiento en los supermercados.