La cordobesa ganadora de Miss World Spain 2019 se siente "plena"

María del Mar Aguilera Zuheros, actual Miss World Córdoba, ha dicho hoy sentirse "plena" pocas horas después de haber sido elegida Miss World Spain 2019 en una gala celebrada en Melilla, en la que optaban al título de este certamen de belleza nacional de 52 candidatas de todas las provincias españolas.

Aguilera, psicóloga y modelo de 21 años, es de Priego de Córdoba y ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a Tania Medina García, Miss World Las Palmas, que fue designada primera Dama de Honor, y Marta González Pérez, Miss World Tenerife, elegida como segunda Dama de Honor, con las que ha posado.

La nueva Miss World Spain 2019 ha dicho sentir apoyo y cariño de todo el mundo, especialmente de sus compañeras, algo que le llena mucho y le produce "una felicidad inmensa".

"De momento me siento llena. No sé qué será de aquí en adelante, pero ahora me siento plena", ha afirmado en su primera valoración tras obtener la corona de Miss World Spain 2019, un logro que todavía le parece increíble y que, como ha confesado, le ha provocado el llanto esta mañana cuando estaba en la ducha.

María del Mar Aguilera ha avanzado que su intención es dedicarse a su carrera como modelo porque le hace feliz, por lo que de momento dejará aparcada su profesión como psicóloga, que es otra de sus "pasiones", si bien ha comentado que no sabe qué ocurrirá en un futuro.

En este sentido, ha señalado que, desde su punto de vista, la prueba más importante y emotiva del certamen fue el proyecto social, con la que le hacía ilusión explicar y concienciar a todo el mundo sobre la enfermedad mental para "dar un poco de voz a esas personas que no la tienen".

Gala

Respecto al desarrollo de la gala, celebrada anoche en un auditorio repleto de público, la representante de Córdoba ha afirmado que no se veía con posibilidades y que, para ella, todo pasó muy rápido y sin saber qué iba a ocurrir, ya que únicamente era consciente de que estaba muy emocionada y "disfrutando muchísimo".

"Cuando todo el auditorio empezó a decir el nombre de mi provincia es cuando vi que había posibilidades, rompí a llorar y me emocioné", ha afirmado María del Mar Aguilera, que admite que se llevará "muchísimo de Melilla".

"Me llevaré de los recuerdos más bonitos de mi vida. A personas, compañeras, una ciudad que me ha parecido preciosa, a la organización y un cambio en mi vida, supongo", ha señalado antes de dar como consejo a sus posibles sucesoras en el certamen de 2020 que "no hay nada más bonito que ser tú misma", algo que cree que le ha hecho llevarse la corona de Miss World Spain 2019.

María del Mar Aguilera tiene 21 años, mide 1,76 metros y actualmente es psicóloga y modelo.

Tras ganar el certamen de belleza nacional, esta joven cordobesa será la encargada de representar a España en el certamen Miss World 2019 que se celebrará en Londres el 14 de diciembre de este año, donde se elegirá a la mujer más bella del mundo