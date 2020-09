Un cordobés recoge firmas contra el cambio de nombre de la plaza San Rafael de Fuengirola

Un ciudadano cordobés, Francisco Expósito, ha enviado una carta a la alcaldesa de Fuengirola un escrito mostrando su desacuerdo con el cambio de nombre de la plaza de San Rafael del municipio, al considerar que es "una humillación para los cordobeses" y entender que "no existen argumentos para esta decisión, ya que ni tiene justificación por la ley de memoria histórica ni se da duplicidad en el nombre de la calle". Expósito lamenta que la actuación anunciada recientemente por el Ayuntamiento de la localidad malagueña y cuyo expediente ya se ha iniciado, tiene antecedentes, ya que hace unos años se instaló sobre los escudos de Córdoba, Málaga y Fuengirola presentes en la plaza un parque infantil que los tapa, "lo que nos da a entender que poco a poco se quiere borrar la historia de hermanamiento de la que surgió entre cordobeses y malagueños toda la simbología que contiene este enclave".

En opinión este ciudadano y su familia, propietaria de un piso en Fuengirola próximo a la plaza y veraneantes desde hace muchos años, esta localidad ha crecido y se ha desarrollado "desde los años ochenta, cuando había apenas 20.000 habitantes a los 70.000 que tiene ahora", gracias en gran medida "a la contribución de los cordobeses". En su misiva a la alcaldesa, expone que "no se trata de ningún caso de Memoria Histórica, sino que encima se está borrando la historia de la expansión de Fuengirola entre las décadas de los 80’ y 90’, y en la que los cordobeses invirtieron mucho capital en viviendas". Insiste esta familia en que el nombre Plaza de San Rafael no ofende a ningún colectivo, puesto que no contiene menciones conmemorativas que hagan referencia a sublevación militar, a la guerra de 1936, a la represión de la dictadura falangista ni a ninguna otra mención que sea similar a estas expresiones.

En cuanto al homenaje al concejal fallecido, Pedro Cuevas, propuesto por el Ayuntamiento, Francisco Expósito señala que hay muchas otras opciones para hacerlo viable, "desde cambiar alguna calle que tenga el nombre duplicado a nombrar una vía de nueva creación o el polideportivo cercano, ya que este edil era de Deportes". También indica en su escrito el impacto económico que tendría tal cambio de nomenclatura para los comerciantes y residentes en la zona, al tener que cambiar la dirección, con los gastos que esto conlleva y en un momento de crisis económica.

Según relata Expósito, "es un hecho que un volumen interesante de la población de Los Boliches está integrada por muchos cordobeses, los cuales tienen vivienda de temporada vacacional en este lugar y abonan su respectiva contribución, al igual que hacen el resto de vecinos, por lo que entendemos que todas nuestras peticiones deben ser atendidas en condiciones de igualdad respecto a los mismos".